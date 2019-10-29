У Путіна схвалили розведення військ в Золотому

Помічник президента РФ Владислав Сурков висловив задоволення початком розведення сил і засобів в Золотому-4 на Донбасі.

Джерело: російське агентство ТАСС

Пряма мова Суркова: "Гарна новина. На ділянці в Золотому сторони обмінялися сигналами про готовність до розведення сил.

Якщо все вийде в Золотому, потрібно відразу приступити до аналогічних процедур в Петровському. Після чого, не втрачаючи темпу, почати підготовку до "нормандського саміту".

Що було раніше: Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що процес розведення сил і засобів у Золотому стартував у вівторок, 29 жовтня.

В цей же день, 29 жовтня, в штабі ООС повідомили, що бойовики "5 разів здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів, АГС та стрілецької зброї в 5-ти кілометровій зоні біля ділянки розведення №2 (Золоте-4)".

Пізніше у штабі ООС підтвердили, що розведення розведення сил і засобів у Золотому-4 розпочалось.

Ввечері 28 жовтня з'явилася інформація про обстріл позиції добровольців у Золотому зі стрілецької зброї.

Згідно з Мінськими домовленостями, розведення сил і засобів на лінії розмежування може бути здійснено лише після дотримання режиму припинення вогню протягом 7 діб.

За даними штабу ООС, українською стороною вжито усіх необхідних заходів для того, щоб відведення сил і засобів не послабило оборонних можливостей українських підрозділів на визначеній ділянці лінії розмежування.

Чому це важливо: Розведення сил у Петровському і Золотому одна з умов для проведення саміту "нормандської четвірки".

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