У Путина одобрили разведение войск в Золотом
Помощник президента РФ Владислав Сурков выразил удовлетворение началом разведения сил и средств в Золотом-4 на Добассе.
Источник: российское агентство ТАСС
Прямая речь Суркова: "Хорошая новость. На участке в Золотом стороны обменялись сигналами о готовности к разведению сил.
Если все получится в Золотом, нужно сразу приступить к аналогичным процедурам в Петровском. После чего, не теряя темпа, начать подготовку к "нормандскому саммиту".
Что было раньше: Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что процесс разведения сил и средств в Золотом стартовал во вторник, 29 октября.
В этот же день, 29 октября, в ООС сообщили, что боевики "5 раз осуществили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов, АГС и стрелкового оружия в 5-километровой зоне возле участка разведения №2 (Золотое-4)".
Позже в штабе ООС подтвердили, что разведение сил и средств в Золотом-4 началось.
Вечером 28 октября появилась информация об обстреле позиции добровольцев в Золотом из стрелкового оружия.
Согласно Минским договоренностям, разведение сил и средств на линии разграничения может быть осуществлено только после соблюдения режима прекращения огня в течение 7 суток.
По данным штаба ООС, украинской стороной приняты все необходимые меры для того, чтобы отвод сил и средствам не ослабил оборонных возможностей украинских подразделений на определенном участке линии разграничения.
Почему это важно: Разведение сил в Петровском и Золотом условие для проведения саммита "нормандской четверки".
Знать больше:
Уйти или остаться. Поможет ли разведения войск закончить войну на Донбассе
Украинизация Штайнмайера: как сделать идею Кремля безопасной для Украины
Предыстория:
- 13 сентября представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма отмечал, что президент Владимир Зеленский будет ставить на будущей "Нормандской встрече" вопрос об отводе войск по всей линии соприкосновения.
- В свою рчередь глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение войск в Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения,а участками.
- 6 октября лидер "Национального корпуса" Андрей Белецкийвместе с ветеранами АТО (ныне – ООС) прибыли в Золотое Луганской области и заявили о готовности защищать поселок в случае отвода украинских войск. Его поддержала и "Украинская добровольческая армия".
- 7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение войск в Петровском и Золотом, которое должно было начаться 7 октября, не состоится, поскольку боевики нарушили договоренность.