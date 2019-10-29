У Путина одобрили разведение войск в Золотом

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Вторник, 29 октября 2019, 15:25

Помощник президента РФ Владислав Сурков выразил удовлетворение началом разведения сил и средств в Золотом-4 на Добассе.

Источник: российское агентство ТАСС

Прямая речь Суркова: "Хорошая новость. На участке в Золотом стороны обменялись сигналами о готовности к разведению сил.

Если все получится в Золотом, нужно сразу приступить к аналогичным процедурам в Петровском. После чего, не теряя темпа, начать подготовку к "нормандскому саммиту".

Что было раньше: Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что процесс разведения сил и средств в Золотом стартовал во вторник, 29 октября.

В этот же день, 29 октября,  в ООС сообщили, что боевики "5 раз осуществили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов, АГС и стрелкового оружия в 5-километровой зоне возле участка разведения №2 (Золотое-4)".

Позже в штабе ООС подтвердили, что разведение сил и средств в Золотом-4 началось.

Вечером 28 октября появилась информация об обстреле позиции добровольцев в Золотом из стрелкового оружия.

Согласно Минским договоренностям, разведение сил и средств на линии разграничения может быть осуществлено только после соблюдения режима прекращения огня в течение 7 суток.

По данным штаба ООС, украинской стороной приняты все необходимые меры для того, чтобы отвод сил и средствам не ослабил оборонных возможностей украинских подразделений на определенном участке линии разграничения.

Почему это важно: Разведение сил в Петровском и Золотом условие для проведения саммита "нормандской четверки".

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Предыстория:

  • 13 сентября представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма отмечал, что президент Владимир Зеленский будет ставить на будущей "Нормандской встрече" вопрос об отводе войск по всей линии соприкосновения.
  • В свою рчередь глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение войск в Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения,а участками.
  • 6 октября лидер "Национального корпуса" Андрей Белецкийвместе с ветеранами АТО (ныне – ООС) прибыли в Золотое Луганской области и заявили о готовности защищать поселок в случае отвода украинских войск. Его поддержала и "Украинская добровольческая армия".
  • 7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение войск в Петровском и Золотом, которое должно было начаться 7 октября, не состоится, поскольку боевики нарушили договоренность.

Темы: ООС Донбасс Росcия


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