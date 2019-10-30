Імпічмент Трампа: перший чиновник Білого дому дав свідчення у Конгресі

Чиновник Білого дому Александр Віндман сказав, що всі присутні під час розмови президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського чітко зрозуміли, про що саме просив американський лідер українського колегу.

Джерело: "Голос Америки" з посиланням на вступну промову Віндмана

Деталі: Александр Віндман перший із посадовців адміністрації Трампа, хто свідчив перед Конгресом. У Білому домі він обіймає посаду директора з питань Європи Ради з національної безпеки США.

Слухання відбулись за зачиненими дверима.

У вступному слові чиновник зазначив, що теза про розслідування щодо Байденів (Джо Байдена та його сина Хантера –УП) була озвучена ще під час зустрічі з українцями 10 липня у Білому домі.

Віндман заявив, що сам дзвінок Трампа стривожив його ще більше.

Пряма мова: "Мені не здавалося належним вимагати, аби іноземний уряд розслідував американського громадянина, і я хвилювався про можливі наслідки для підтримки України з боку США.

Я зрозумів, якщо Україна таки почне розслідування щодо Байденів і Burisma (газова компанія, до якої причетний син Хантер Байден – УП) це наймовірніше розцінять як гру на користь однієї партії, і Україна, безумовно, втратить двопартійну підтримку, яку вона донині має. Це все б негативно вплинуло б на національну безпеку США."

Ще більше деталей: Через те що Віндман народився в Україні, деякі республіканці закидають йому лояльність до країни свого народження та навіть шпіонаж. Проте такі тези піддались критиці як з боку демократів, так і зі сторони республіканців, оскільки Віндман служив в Іраку та отримав нагороду "Пурпурове серце".

Знати більше:

Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови

"Імпічмент на тлі Зеленського: які звинувачення висунули Дональду Трампу"

Нагадаємо:

У розслідуванні звинувачень у справі імпічменту президента Дональда Трампа вже давали свідчення ексспецпредставник США з питань України Курт Волкер, колишня послиня США в Україні Марі Йованович, заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент, посол США в Європейському Союзі Гордон Сондленд, тимчасово повірений США в Україні Вільям Тейлор.

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