Импичмент Трампа: первый чиновник Белого дома дал показания в Конгрессе

Чиновник Белого дома Александр Виндман сказал, что все присутствующие при разговоре президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского четко поняли, о чем просил американский лидер украинского коллегу.

Источник: "Голос Америки" с ссылкой на вступительную речь Виндмана

Детали: Александр Виндман первый из чиновников администрации Трампа, кто свидетельствовал перед Конгрессом. У администрации Трампа он занимает должность директора по вопросам Европы Совета национальной безопасности США.

Слушания состоялись за закрытой дверью.

Во вступительном слове чиновник отметил, что тезис о расследовании по Байденам (Джо Байдене и его сына Хантере –УП) был озвучен еще во время встречи с украинцами 10 июля в Белом доме.

Виндман заявил, что сам звонок Трампа встревожил его еще больше.

Прямая речь: "Мне не казалось должным требовать, чтобы иностранное правительство расследовало американского гражданина, и я волновался о возможных последствиях для поддержки Украины со стороны США.

Я понял, если Украина таки начнет расследование по Байдену и Burisma это скорее всего расценят как игру в пользу одного партии, и Украина, безусловно, потеряет двухпартийную поддержку, которую она до сих пор имеет. Это все бы негативно повлияло бы на национальную безопасность США."

Еще больше деталей: Так как Виндман родился в Украине, некоторые республиканцы упрекают его лояльность к стране своего рождения и даже шпионаже. Однако такие тезисы подверглись критике как со стороны демократов, так и со стороны республиканцев, так как Виндман служил в Ираке и получил награду "Пурпурное сердце".

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Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст беседы

"Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения выдвинули Дональду Трампу"

Напомним:

В расследовании обвинений по делу импичмента президента Дональда Трампа уже давали показания экс-спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, бывший посол США в Украине Мари Йованович, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, посол США в Европейском Союзе Гордон Сондленд, временно поверенный США в Украине Уильям Тейлор.

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