Генсек НАТО привітав розведення військ в Золотому

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Середа, 30 жовтня 2019, 14:38

НАТО вітає заходи щодо розведення сил поблизу населеного пункту Золоте Луганської області.

Джерело: Громадське з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга під час візиту в Одесу, 30 жовтня

Пряма мова: "Ми вітаємо всі дії по розведенню, які спрямовані на мирне врегулювання конфлікту. Ми побачили певний прогрес у Станиці Луганській і хотіли, щоб цей приклад дістався у спадок".

Водночас, він нагадав про відповідальність Росії за імплементацію Мінських угод.

Що було раніше: 29 жовтня міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що процес розведення сил і засобів у Золотому стартував у вівторок.

"Українська правда" перевірила дані зведення штабу ООС за останній тиждень і помітила, що за цей період у Генштабі фіксували обстріл у районі Золотого на ділянці розведення.

Пізніше у штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що спостережна місія ОБСЄ не зафіксувала обстріл в межах ділянки розведення біля Золотого 4, про який звітували українські військові.

Водночас, як свідчать зведення штабу ООС, українські військові фіксували обстріли з боку бойовиків біля Золотого не тільки 26 жовтня, а й раніше – 22 жовтня.

Знати більше: Піти чи залишитись. Чи допоможе розведення військ закінчити війну на Донбасі

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Передісторія:

  • 13 вересня представник України в Тристоронньої контактній групі Леонід Кучма зазначав, що президент Володимир Зеленський буде ставити на майбутній "Нормандській зустрічі" питання щодо відведення військ по всій лінії зіткнення.
  • У свою чергу глава Міноборони України Андрій Загороднюк заявив, що розведення військ на Донбасі буде відбуватися не одразу по всій лінії розмежування, а ділянками.
  • 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив про досягнення на зустрічі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ у Петровському та Золотому.  
  • 6 жовтня лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький разом із ветеранами АТО (нині – ООС) прибули до Золотого на Луганщині та заявили про готовність захищати селище у випадку відведення українських військ. Його підтримала й "Українська добровольча армія".
  • 7 жовтня глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що розведення військ у Петрівському та Золотому, яке мало розпочатися 7 жовтня, не відбудеться, оскільки бойовики порушили домовленість.

Теми: НАТО Донбас Мінські угоди


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