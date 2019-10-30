Генсек НАТО приветствовал разведения войск в Золотом
НАТО приветствует меры по разведению сил вблизи населенного пункта Золотое Луганской области.
Источник: Громадское со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга во время визита в Одессу, 30 октября
Прямая речь: "Мы приветствуем все действия по разведению, направленные на мирное урегулирование конфликта. Мы увидели определенный прогресс в Станице Луганской и хотели, чтобы этот пример достался в наследство ".
Вместе с тем он напомнил об ответственности России за имплементацию Минских соглашений.
Что было раньше: 29 октября глава украинского МИД Вадим Пристайко сообщил о начале разведения сил и средств у Золотого Луганской области. "Украинская правда" проверила данные сведения штаба ООС за последнюю неделю и заметила, что за этот период в Генштабе фиксировали обстрел в районе Золотого на участке разведения.
Позже в штабе операции Объединенных сил сообщили, что наблюдательная миссия ОБСЕ не зафиксировала обстрел в пределах участка разведения у Золотого 4, о котором отчитывались украинские военные.
В то же время, как свидетельствуют сводки штаба ООС, украинские военные фиксировали обстрелы со стороны боевиков у Золотого не только 26 октября, но и раньше - 22 октября.
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Предыстория:
- 13 сентября представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма отмечал, что президент Владимир Зеленский будет ставить на будущей "Нормандской встрече" вопрос об отводе войск по всей линии соприкосновения.
- В свою рчередь глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение войск в Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками.
- 6 октября лидер "Национального корпуса" Андрей Белецкий вместе с ветеранами АТО (ныне – ООС) прибыли в Золотое Луганской области и заявили о готовности защищать поселок в случае отвода украинских войск. Его поддержала и "Украинская добровольческая армия".
- 7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение войск в Петровском и Золотом, которое должно было начаться 7 октября, не состоится, поскольку боевики нарушили договоренность.