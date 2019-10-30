Генсек НАТО приветствовал разведения войск в Золотом

189 просмотров
Среда, 30 октября 2019, 14:38

НАТО приветствует меры по разведению сил вблизи населенного пункта Золотое Луганской области.

Источник: Громадское со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга во время визита в Одессу, 30 октября

Прямая речь: "Мы приветствуем все действия по разведению, направленные на мирное урегулирование конфликта. Мы увидели определенный прогресс в Станице Луганской и хотели, чтобы этот пример достался в наследство ".

Вместе с тем он напомнил об ответственности России за имплементацию Минских соглашений.

Что было раньше: 29 октября глава украинского МИД Вадим Пристайко сообщил о начале разведения сил и средств у Золотого Луганской области. "Украинская правда" проверила данные сведения штаба ООС за последнюю неделю и заметила, что за этот период в Генштабе фиксировали обстрел в районе Золотого на участке разведения.

Позже в штабе операции Объединенных сил сообщили, что наблюдательная миссия ОБСЕ не зафиксировала обстрел в пределах участка разведения у Золотого 4, о котором отчитывались украинские военные.

В то же время, как свидетельствуют сводки штаба ООС, украинские военные фиксировали обстрелы со стороны боевиков у Золотого не только 26 октября, но и раньше - 22 октября.

Знать больше: Уйти или остаться. Поможет ли разведения войск закончить войну на Донбассе

Украинизация Штайнмайера: как сделать идею Кремля безопасной для Украины

Предыстория:

  • 13 сентября представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма отмечал, что президент Владимир Зеленский будет ставить на будущей "Нормандской встрече" вопрос об отводе войск по всей линии соприкосновения.
  • В свою рчередь глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение войск в Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками.
  • 6 октября лидер "Национального корпуса" Андрей Белецкий вместе с ветеранами АТО (ныне – ООС) прибыли в Золотое Луганской области и заявили о готовности защищать поселок в случае отвода украинских войск. Его поддержала и "Украинская добровольческая армия".
  • 7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение войск в Петровском и Золотом, которое должно было начаться 7 октября, не состоится, поскольку боевики нарушили договоренность.

Темы: НАТО Донбасс Минские соглашения


powered by lun.ua
Материалы по теме
Столтенберг сообщил о запуске новой инициативы в сотрудничестве НАТО с Украиной 30 октября 2019, 14:41
Глава МИД Венгрии похвастался россиянам блокадой решения НАТО по Украине 30 октября 2019, 13:29
Североатлантический совет НАТО начинает двухдневный визит в Украину 30 октября 2019, 09:30
Все новости
Главные новости
Рада переименовала Переяслав-Хмельницкий
Папарацци сняли переписку "слуги народа" с проституткой, он говорит: постановка
Зеленский рассказал о трех этапах завершения войны
Зеленский рассказал, как хочет возвращать Донбасс и Крым
Все новости
поясняет Супрун

Что такое здоровый вес и почему это важно

Фото

5 простых вещей, которые помогут воплотить любую идею костюма на Хэллоуин

соцсети

Топ-10 украиноязычных каналов в Telegram

Поиск по сайту
Архив
Весь архів