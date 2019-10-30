Генсек НАТО приветствовал разведения войск в Золотом

НАТО приветствует меры по разведению сил вблизи населенного пункта Золотое Луганской области.

Источник: Громадское со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга во время визита в Одессу, 30 октября

Прямая речь: "Мы приветствуем все действия по разведению, направленные на мирное урегулирование конфликта. Мы увидели определенный прогресс в Станице Луганской и хотели, чтобы этот пример достался в наследство ".

Вместе с тем он напомнил об ответственности России за имплементацию Минских соглашений.

Что было раньше: 29 октября глава украинского МИД Вадим Пристайко сообщил о начале разведения сил и средств у Золотого Луганской области. "Украинская правда" проверила данные сведения штаба ООС за последнюю неделю и заметила, что за этот период в Генштабе фиксировали обстрел в районе Золотого на участке разведения.

Позже в штабе операции Объединенных сил сообщили, что наблюдательная миссия ОБСЕ не зафиксировала обстрел в пределах участка разведения у Золотого 4, о котором отчитывались украинские военные.

В то же время, как свидетельствуют сводки штаба ООС, украинские военные фиксировали обстрелы со стороны боевиков у Золотого не только 26 октября, но и раньше - 22 октября.

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