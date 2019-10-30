Новини 30 жовтня: листування нардепа з повією, плани Зеленського

Папараці зняли листування "слуги народу" з повією, Зеленський розповів, як хоче повертати Донбас та Крим — новини, які були актуальні 30 жовтня.

Про листування з повією

Народний депутат від "Слуги народу" Богдан Яременко під час роботи в сесійній залі Верховної Ради домовлявся у онлайн-мережі знайомств про зустріч за гроші. Сам Яременко запевняє, що листування сфабриковане.

Крім того нардеп у Раді шукав половинку у популярному мобільному додатку Tinder. У нього є дружина Вікторія і двоє дітей - дочка і син.

Пізніше Яременко видалив пост та попросив вибачення у всіх, кому створив проблеми своїм вчинком — "від дружини і дітей до фракції і президента".

Про плани президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні має з'явитися державна стратегія безпечної реінтеграції Донбасу та Криму, а для завершення війни Україна має пройти три послідовних етапи: завершення гарячої стадії конфлікту та припинення вогню, примирення людей та пошук консенсусу, реінтеграція, але безпечна і реальна, а не на папері.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше двох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

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