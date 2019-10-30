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Новости 30 октября: переписка нардепа с проституткой, планы Зеленского

Среда, 30 октября 2019, 19:40

Папарацци сняли переписку "слуги народа" с проституткой, Зеленский рассказал, как хочет возвращать Донбасс и Крым — новости, которые были актуальны 30 октября.

О переписке с проституткой

Народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко во время работы в сессионном зале Верховной Рады договаривался в онлайн-сети знакомств о встрече с девушкой за деньги. Сам Яременко уверяет, что переписка сфабрикована.

Кроме того нардеп в Раде искал половинку в популярном телефонном приложении Tinder. У него есть жена Виктория и двое детей - дочь и сын.

Позже Яременко удалил пост и попросил прощения у всех, кому создал проблемы своим поступком — "от жены и детей до фракции и президента".

О планах президента

Президент Владимир Зеленский заявляет, что в Украине должна появиться государственная стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма, а для окончания войны Украина должна пройти три последовательных этапа: завершение горячей стадии конфликта и прекращение огня, примирение людей и поиск консенсуса, реинтеграция, но безопасная и реальная, а не на бумаге.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось более двух тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Верховная Рада поддержала постановление, которой переименовала город Переяслав-Хмельницкий Киевской области в Переяслав.

Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство части газопровода "Северный поток-2" на континентальном шельфе страны.

Венгрия наложила вето на совместное заявление послов НАТО по Украине, которое должно быть принято Североатлантическим советом, находящимся с визитом в Украине.

Фракция "Слуга народа" будет голосовать в Верховной Раде за лишение неприкосновенности народного депутата из группы "За будущее" Ярослава Дубневича.

Дипломатические учреждения Израиля в Украине и по всему миру прекращают свою работу в связи с проблемами с финансированием, возникших в результате действий Министерства финансов Израиля.

Украинская правда
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