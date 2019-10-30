Імпічмент Трампа: Тейлор може публічно виступити в Конгресі

Тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор може стати першим чиновником, який виступить на публічних слуханнях у рамках розслідування звинувачень у справі імпічменту президента Дональда Трампа.

Джерело: CNN

Деталі: За інформацією джерела, яке знайоме із думкою Тейлора, він не проти повернутись до Палати представників, щоб ще раз дати свідчення у справі.

Демократи вважають, що дипломат ідеально підійшов би для того, щоб почати слухання у публічній площині.

Як повідомляє джерело CNN, комітети Палати, які ведуть розслідування, поки не надсилали Тейлору таке прохання.

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Комітет з процедурних питань Палати представників оприлюднив текст резолюції, яка дозволяє перейти до наступного етапу розслідування звинувачень та розпочати публічні слухання у справі імпічменту президента Дональда Трампа.

Тимчасово повірений США з питань України Вільям Тейлор вже свідчив перед комітетами Палати представників, заявивши що Трамп пов’язував надання допомоги Україні із публічною заявою президента Володимира Зеленського розслідувати справу щодо компанії Burisma, де працював син Джо Байдена.

Крім Тейлора, у розслідуванні звинувачень у справі імпічменту президента Дональда Трампа вже давали свідчення ексспецпредставник США з питань України Курт Волкер, колишня послиня США в Україні Марі Йованович, заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент, посол США в Європейському Союзі Гордон Сондленд

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