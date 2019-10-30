Импичмент Трампа: Тейлор может публично выступить в Конгрессе

Временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор может стать первым чиновником, который выступит на публичных слушаниях в рамках расследования обвинений по делу импичмента президента Дональда Трампа.

Источник: CNN

Детали: По информации источника, знакомого с мнением Тейлора, он не против вернуться в Палату представителей, чтобы еще раз дать показания по делу.

Демократы считают, что дипломат идеально подошел бы для того, чтобы начать слушания в публичной плоскости.

Как сообщает источник CNN, комитеты Палаты, которые ведут расследование, пока не обращялись к Тейлору с такой ​​просьбой.

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Напомним:

Комитет по процедурным вопросам Палаты представителей обнародовал текст резолюции, которая позволяет перейти к следующему этапу расследования обвинений и начать публичные слушания по делу импичмента президента Дональда Трампа.

Временно поверенный США в Украине Уильям Тейлор уже давал показания перед Палатой представителей, заявив, что Трамп связывал оказание помощи Украине с публичным заявлением президента Владимира Зеленского расследовать дело в отношении компании Burisma, где работал сын Джо Байдена.

Кроме Тейлора, в расследовании обвинений по делу импичмента президента Дональда Трампа уже давали показания экс-спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, бывший посол США в Украине Мари Йованович, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, посол США в Европейском Союзе Гордон Сондленд.

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