Импичмент Трампа: Тейлор может публично выступить в Конгрессе
Временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор может стать первым чиновником, который выступит на публичных слушаниях в рамках расследования обвинений по делу импичмента президента Дональда Трампа.
Источник: CNN
Детали: По информации источника, знакомого с мнением Тейлора, он не против вернуться в Палату представителей, чтобы еще раз дать показания по делу.
Демократы считают, что дипломат идеально подошел бы для того, чтобы начать слушания в публичной плоскости.
Как сообщает источник CNN, комитеты Палаты, которые ведут расследование, пока не обращялись к Тейлору с такой просьбой.
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Напомним:
- Комитет по процедурным вопросам Палаты представителей обнародовал текст резолюции, которая позволяет перейти к следующему этапу расследования обвинений и начать публичные слушания по делу импичмента президента Дональда Трампа.
- Временно поверенный США в Украине Уильям Тейлор уже давал показания перед Палатой представителей, заявив, что Трамп связывал оказание помощи Украине с публичным заявлением президента Владимира Зеленского расследовать дело в отношении компании Burisma, где работал сын Джо Байдена.
- Кроме Тейлора, в расследовании обвинений по делу импичмента президента Дональда Трампа уже давали показания экс-спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, бывший посол США в Украине Мари Йованович, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, посол США в Европейском Союзе Гордон Сондленд.
Предыстория:
- В начале сентября издание "The Washington Post" сообщило, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.
- Внимание к этому возросло из-за решения администрации Трампа выдать военную помощь Украине после задержки, которая расстроила членов Конгресса из обеих партий.
- 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
- Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
- Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.