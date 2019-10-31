Ексрадника Трампа Болтона викликали свідчити у справі імпічменту – ЗМІ

Ексрадника з національної безпеки президента Дональда Трампа Джона Болтона викликали для свідчень перед комітетами Палати представників, які проводять розслідування у справі імпічменту Дональда Трампа.

Джерело: Politico

Деталі: Окрім Болтона, демократи викликали в Конгрес ще двох співробітників ради з нацбезпеки при адміністрації Трампа. Планується, що слухання відбудуться 7 листопада.

Також 4 листопада для свідчень мають з’явитись юристи ради національної безпеки Джон Айзенберг та його заступник Майкл Елліс.

Адам Шифф, який веде розслідування, відмовився коментувати цю інформацію.

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Нагадаємо:

Юристи колишнього радника з національної безпеки Джона Болтона провели переговори щодо його свідчень з трьома комітетами Палати представників, які проводять розслідування про можливий імпічмент Дональда Трампа.

У розслідуванні звинувачень у справі імпічменту президента Дональда Трампа вже давали свідчення ексспецпредставник США з питань України Курт Волкер, колишня послиня США в Україні Марі Йованович, заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент, посол США в Європейському Союзі Гордон Сондленд та тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.

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