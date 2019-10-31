Ексрадника Трампа Болтона викликали свідчити у справі імпічменту – ЗМІ
Четвер, 31 жовтня 2019, 01:38
Ексрадника з національної безпеки президента Дональда Трампа Джона Болтона викликали для свідчень перед комітетами Палати представників, які проводять розслідування у справі імпічменту Дональда Трампа.
Джерело: Politico
Деталі: Окрім Болтона, демократи викликали в Конгрес ще двох співробітників ради з нацбезпеки при адміністрації Трампа. Планується, що слухання відбудуться 7 листопада.
Також 4 листопада для свідчень мають з’явитись юристи ради національної безпеки Джон Айзенберг та його заступник Майкл Елліс.
Адам Шифф, який веде розслідування, відмовився коментувати цю інформацію.
Знати більше:
Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови
"Імпічмент на тлі Зеленського: які звинувачення висунули Дональду Трампу"
Нагадаємо:
- Юристи колишнього радника з національної безпеки Джона Болтона провели переговори щодо його свідчень з трьома комітетами Палати представників, які проводять розслідування про можливий імпічмент Дональда Трампа.
- У розслідуванні звинувачень у справі імпічменту президента Дональда Трампа вже давали свідчення ексспецпредставник США з питань України Курт Волкер, колишня послиня США в Україні Марі Йованович, заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент, посол США в Європейському Союзі Гордон Сондленд та тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.
Передісторія:
- На початку вересня видання "The Washington Post" повідомило, що президент США Дональд Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського відкрити справу щодо сина свого конкурента на виборах-2020 Джо Байдена.
- Увагу до цього посилило рішення адміністрації Трампа видати військову допомогу Україні після затримки, яка засмутила членів Конгресу з обох партій.
- 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту.
- З тексту розмови випливає, що Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського розпочати розслідування проти політичного опонента колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
- Зеленський публічно заперечує, що президент США чинив на нього тиск. "На мене ніхто не тиснув", - заявив він журналістам під час зустрічі з Трампом в Нью-Йорку.
Ольга Гетьманець, УП