Ексрадника Трампа Болтона викликали свідчити у справі імпічменту – ЗМІ

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Четвер, 31 жовтня 2019, 02:38

Ексрадника з національної безпеки президента Дональда Трампа Джона Болтона викликали для свідчень перед комітетами Палати представників, які проводять розслідування у справі імпічменту Дональда Трампа.

Джерело: Politico

Деталі: Окрім Болтона, демократи викликали в Конгрес ще двох співробітників ради з нацбезпеки при адміністрації Трампа. Планується, що слухання відбудуться 7 листопада.

Також  4 листопада для свідчень мають з’явитись юристи ради національної безпеки Джон Айзенберг та його заступник Майкл Елліс.

Адам Шифф, який веде розслідування, відмовився коментувати цю інформацію.

Знати більше:

Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови

"Імпічмент на тлі Зеленського: які звинувачення висунули Дональду Трампу"

Нагадаємо:

  • Юристи колишнього радника з національної безпеки Джона Болтона провели переговори щодо його свідчень з трьома комітетами Палати представників, які проводять розслідування про можливий імпічмент Дональда Трампа.
  • У  розслідуванні звинувачень у справі імпічменту президента Дональда Трампа вже давали свідчення ексспецпредставник США з питань України Курт Волкер, колишня послиня США в Україні Марі Йованович, заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент, посол США в Європейському Союзі Гордон Сондленд та тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.

Передісторія:

  • На початку вересня видання "The Washington Post" повідомило, що президент США Дональд Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського відкрити справу щодо сина свого конкурента на виборах-2020 Джо Байдена.
  • Увагу до цього посилило рішення адміністрації Трампа видати військову допомогу Україні після затримки, яка засмутила членів Конгресу з обох партій.
  • 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту.
  • З тексту розмови випливає, що Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського розпочати розслідування проти політичного опонента колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
  • Зеленський публічно заперечує, що президент США чинив на нього тиск.  "На мене ніхто не тиснув", - заявив він журналістам під час зустрічі з Трампом в Нью-Йорку.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: Трамп імпічмент США


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