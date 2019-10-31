Экс-советника Трампа Болтона вызвали давать показания по делу импичмента – СМИ

Экс-советника по национальной безопасности президента Дональда Трампа Джона Болтона вызвали для дачи показаний перед комитетами Палаты представителей, проводящих расследование по делу импичмента Дональда Трампа.

Источник: Politico

Детали: Кроме Болтона, демократы вызвали в Конгресс еще двух сотрудников совета по нацбезопасности при администрации Трампа. Планируется, что слушания состоятся 7 ноября.

Также 4 ноября для свидетельств должны появиться юристы совета национальной безопасности Джон Айзенберг и его заместитель Майкл Эллис.

Адам Шифф, который ведет расследование, отказался комментировать эту информацию.

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Напомним:

Юристы бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона провели переговоры о его даче показаний с тремя комитетами Палаты представителей, проводящими расследование о возможном импичменте Дональду Трампу.

В расследовании обвинений по делу импичмента президента Дональда Трампа уже давали показания экс-спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, бывший посол США в Украине Мари Йованович, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, посол США в Европейском Союзе Гордон Сондленд и временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

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