Экс-советника Трампа Болтона вызвали давать показания по делу импичмента – СМИ

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Четверг, 31 октября 2019, 02:38

Экс-советника по национальной безопасности президента Дональда Трампа Джона Болтона вызвали для дачи показаний перед комитетами Палаты представителей, проводящих расследование по делу импичмента Дональда Трампа.

Источник: Politico

Детали: Кроме Болтона, демократы вызвали в Конгресс еще двух сотрудников совета по нацбезопасности при администрации Трампа. Планируется, что слушания состоятся 7 ноября.

Также 4 ноября для свидетельств должны появиться юристы совета национальной безопасности Джон Айзенберг и его заместитель Майкл Эллис.

Адам Шифф, который ведет расследование, отказался комментировать эту информацию.

Знать больше:

Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст беседы

"Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения выдвинули Дональду Трампу"

Напомним:

  • Юристы бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона провели переговоры о его даче показаний с тремя комитетами Палаты представителей, проводящими расследование о возможном импичменте Дональду Трампу.
  • В расследовании обвинений по делу импичмента президента Дональда Трампа уже давали показания экс-спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, бывший посол США в Украине Мари Йованович, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, посол США в Европейском Союзе Гордон Сондленд и временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

Предыстория:

  • В начале сентября издание "The Washington Post" сообщило, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.
  • Внимание к этому возросло из-за решения администрации Трампа выдать военную помощь Украине после задержки, которая расстроила членов Конгресса из обеих партий.
  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
  • Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
  • Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Трамп импичмент США


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