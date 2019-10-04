Лукашенко після зустрічі з Зеленським: Ми не хочемо проти когось дружити

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що чим тісніші будуть стосунки з Україною, тим більше будуть тиснути на обидві держави.

Про це він сказав під час виступу на другому форумі регіонів у Житомирі.

"Чим ближче і тісніше ми будемо з вами (Україною – ред.), чим рідніші будуть наші держави, чим згуртованіші будемо, тим більший спротив ми будемо відчувати. Ніхто ніколи не дозволить нам дуже сильно дружити. Тому що світ діє по принципу розділяй і владарюй. Тут от багато журналістів, вони точно з моєї заяви зараз витлумачать, наче ми проти Росії, чи Китаю націлені. Та ні…", - сказав Лукашенко.

В цей момент його перебив Зеленський і пожартував: "А ви не соромтеся цього".

Лукашенко розсміявся і додав: "Я вас за язика не тягнув. Я не соромлюся".

"Ви не думайте, що тільки там нас будуть пресувати. Але і там на Заході не дуже це сприймуть", - сказав Лукашенко.

"Ми добрі люди. Ми нормальні люди. Ми не хочемо проти когось дружити. Ми не хочемо проти когось воювати. Ми маємо бути сильні", - додав Лукашенко.

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