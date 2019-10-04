Лукашенко після зустрічі з Зеленським: Ми не хочемо проти когось дружити

11217 переглядів
П'ятниця, 4 жовтня 2019, 15:30

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що чим тісніші будуть стосунки з Україною, тим більше будуть тиснути на обидві держави.  

Про це він сказав під час виступу на другому форумі регіонів у Житомирі.

"Чим ближче і тісніше ми будемо з вами (Україною – ред.), чим рідніші будуть наші держави, чим згуртованіші будемо, тим більший спротив ми будемо відчувати. Ніхто ніколи не дозволить нам дуже сильно дружити. Тому що світ діє по принципу розділяй і владарюй. Тут от багато журналістів, вони точно з моєї заяви зараз витлумачать, наче ми проти Росії, чи Китаю націлені. Та ні…", - сказав Лукашенко.

В цей момент його перебив Зеленський і пожартував: "А ви не соромтеся цього".

Лукашенко розсміявся і додав: "Я вас за язика не тягнув. Я не соромлюся".

"Ви не думайте, що тільки там нас будуть пресувати. Але і там на Заході не дуже це сприймуть", - сказав Лукашенко.

"Ми добрі люди. Ми нормальні люди. Ми не хочемо проти когось дружити. Ми не хочемо проти когось воювати. Ми маємо бути сильні", - додав Лукашенко.       

Нагадаємо:

  • У п’ятницю проходить візит президента Білорусі Олександра Лукашенка до України.
  • Українські та білоруські підприємства підписали контракти на більш ніж півмільярда доларів.
  • Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що український журналіст Павло Шаройко, який перебував за гратами в Білорусі, вже повернувся до України.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Лукашенко Зеленський


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський натякнув, що білоруси ближчі до українців, ніж до росіян 4 жовтня 2019, 15:01
Білоруського шпигуна звільнили з-під варти перед зустріччю Зеленського і Лукашенка 4 жовтня 2019, 01:05
Лукашенко готовий помилувати українця Шаройко в обмін на білоруса Політику 26 вересня 2019, 14:26
Усі новини
Головні новини
На Майдані проходить віче проти капітуляції
У ході протестів у Іраку вже загинуло 93 особи
Евакуювали кількасот студентів через загрозу обвалу гуртожитку у Дніпрі
У Зеленського анонсували візит на лінію розмежування: переконатися у безпеці
Усі новини
Життя

Все, що треба знати про челенджі та їх небезпеку

дослідження

Які пози у сексі допоможуть схуднути?

поради

Три ознаки, що потрібно змінити раціон домашнього улюбленця