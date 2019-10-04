Трамп розкритикував Радіо Свобода та Голос Америки: хоче їх замінити

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вчергове розкритикував американські медіа та запропонував створити власну новинну мережу Білого дому.

Джерело: Заява Трампа перед журналістами 3 жовтня у Флориді, Радіо Свобода.

Пряма мова Трампа: "CNN – це голос, який дійсно здається чутним поза кордонами (США – ред.), і це жахлива річ для нашої країни. І ми маємо запустити свою власну новинну мережу і розміщувати там справжні новини"

Ми маємо зробити з цим щось. Найняти справді талановитих людей і подати назовні справжній голос, а не такий, що несе брехню"

Деталі: Крім того, Трамп згадав також редакції Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа та "Голос Америки", які фінансуються з бюджету США.

Пряма мова: "У нас були Радіо Вільна… здається, Радіо Вільна Європа та "Голос Америки"… Ми створили їх, щоб розбудовувати свою країну, і це не надто добре працює".

Президент Радіо Свобода Джеймі Флай відповів на таку оцінку голови Білого дому. Він зазначив, що редакції Радіо Свобода, які працюють з 1950 року, працюють над створенням "об’єктивної журналістики" для тих, "кому в іншому разі бракуватиме надійних джерел новин та інформації".

Пряма мова Флая: "Ми віримо, що наші зусилля з протидії дезінформації – через цифрові платформи, по радіо та телебаченню – і створення добре поінформованого громадянського суспільства є важливішим, ніж будь-коли, в епоху, коли правда зазнає дедалі сильніших атак"

Керівник бюро "Голосу Америки" в Білому домі Стів Герман також прокоментував закиди Трампа, зазначивши, що його редакція справно працює.

Пряма мова Германа: "Попри свою заяву, президент Сполучених Штатів мусить бути обізнаний, що "Голос Америки" й досі працює, адже він дав цьому підтримуваному американським урядом мовнику два інтерв’ю на камеру і регулярно відповідає на питання мені та (кореспондентці "ГА" в Білому домі – ред.) Петсі Вікадусварі".

Нагадаємо: "Голос Америки" – найбільший міжнародний мовник США, який веде мовлення більш ніж 40 мовами для понад 275-мільйонної аудиторії.

Журналісти Радіо Свобода повідомляють новини 26-ма мовами у 22 країнах, де вільні ЗМІ заборонені урядом або ж не можуть працювати повноцінно.