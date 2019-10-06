Дерев'янченко за очками програв Головкіну у бою за два чемпіонськи пояси

Українець Сергій Дерев'янченко поступився казаху Геннадію Головкіну у бою за чемпіонські пояси за версіями IBF та IBO у середній вазі. Поєдинок продовжився усі 12 раундів, і Головкін переміг українця рішенням суддів.

Бій пройшов у неділю 6 жовтня у Нью-Йорку на арені "Madison Square Garden".

На стартових секундах першого раунду Головкін провів аперкот та ще серію ударів, після якої українець опинився в нокдауні. У другому раунді в українця відкрилося розсічення над правим оком. Втім з 2 до 12 раунду Дерев'яченко видав конкурентний бій для досвідченого Головкіна. Сергій добре контратакував прямими ударами, і принаймні не програв у більшості раундів.

Головкін гарно викидав бокові та аперкоти, але українцю майже завжди вдавалося відповідати ударами на влучання казаха.

За Дерев'янченком був і десятий раунд, де він змусив Головкіна захищатися і чекати на закінчення 3-хвилинки.

11 та 12 раунд пройшли за рівного боксу. Обидва боксери відповідали ударами, і переваги не було в жодного з них.

По закінченні бою усі судді віддали перемогу Геннадію Головкіну з рахунком - 115:112, 115:112, 114:113.

Нагадаємо, що у 2018 році Дерев'янченко вже бився за титул чемпіона світу і програв тоді розділеним рішенням суддів Даніелю Джейкобсу.