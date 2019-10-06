Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Дерев'янченко за очками програв Головкіну у бою за два чемпіонськи пояси

Неділя, 6 жовтня 2019, 08:25

Українець Сергій Дерев'янченко поступився казаху Геннадію Головкіну у бою за чемпіонські пояси за версіями IBF та IBO у середній вазі. Поєдинок продовжився усі 12 раундів, і Головкін переміг українця рішенням суддів.

Бій пройшов у неділю 6 жовтня у Нью-Йорку на арені "Madison Square Garden".

На стартових секундах першого раунду Головкін провів аперкот та ще серію ударів, після якої українець опинився в нокдауні. У другому раунді в українця відкрилося розсічення над правим оком. Втім з 2 до 12 раунду Дерев'яченко видав конкурентний бій для досвідченого Головкіна. Сергій добре контратакував прямими ударами, і принаймні не програв у більшості раундів.

Головкін гарно викидав бокові та аперкоти, але українцю майже завжди вдавалося відповідати ударами на влучання казаха.

За Дерев'янченком був і десятий раунд, де він змусив Головкіна захищатися і чекати на закінчення 3-хвилинки.

11 та 12 раунд пройшли за рівного боксу. Обидва боксери відповідали ударами, і переваги не було в жодного з них.

По закінченні бою усі судді віддали перемогу Геннадію Головкіну з рахунком - 115:112, 115:112, 114:113.

Нагадаємо, що у 2018 році Дерев'янченко вже бився за титул чемпіона світу і програв тоді розділеним рішенням суддів Даніелю Джейкобсу.

Микола Аврамчук, УП
Теми: спорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
спорт
Міжнародна федерація гімнастики допустила росіян і білорусів до змагань: є умова
МОК заборонив Лондону проводити відбір на Олімпіаду-2024 через росіян та білорусів
ФК "Динамо" відмовився відправляти юних футболістів на збори до проросійської Сербії
Останні новини
01:48
відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів із плей-оф Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
Усі новини...
Реклама: