Головні новини четверга і ночі: підозра Садовому, Найєм в "Укроборонпромі"

Садовому вручили підозру, Найєм отримав посаду в "Укроборонпромі" — новини, які були актуальні 21 листопада.

Про Садового

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила про підозру у зловживанні владою меру Львова Андрію Садовому.

Сторона обвинувачення буде клопотати про заставу для Садового в розмірі 50 мільйонів гривень. Запобіжний захід обиратимуть у Вищому антикорупційному суді.

Про Найєма

Екснардеп Мустафа Найєм призначений на посаду заступника гендиректора Державного Концерну "Укроборонпром".

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше чотирьох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Андрій Портнов оприлюднив вирок суду про визнання винним депутата фракції "Слуга народу" Романа Іванісова у замаху на групове зґвалтування.

Конституційний суд визнав неконституційним внесений Зеленським законопроект №1016 щодо уповноважених Верховної Ради.

Тижневий семінар у Трускавці для новообраних народних депутатів обійшовся "Слузі народу" у 10 мільйонів гривень.

Давид Арахамія закликав "слуг народу", які їздять у регіони, збирати інформацію та доповідати фракції про "договорняки" з Києвом, і звертатися в правоохоронні органи.

Двом підозрюваним у жорстокому побитті сімейної пари у Києві, що призвело до смерті чоловіка – ветерана АТО Ігоря Панова, змінили підозру на умисне вбивство.

Іспанські правоохоронці розслідують можливе втручання російських спецслужб у спробу Каталонії вийти зі складу країни.

У Пентагоні обіцяють найближчім часом переказати залишок військової допомоги для України