Гонтарева про Луценка і Шокіна: "Неефективні та корумповані"

Колишня очільниця Національного банку Валерія Гонтарева назвала ексгенпрокурорів Віктора Шокіна та Юрія Луценка "неефективними та корумпованими".

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Про це вона заявила під час виступу в Лондонській школі економіці.

За її словами, про зловживання колишнього керівництва "Приватбанку" було передано "тонни інформації", проте нікого так і не притягнули до відповідальності.

Екскерівниця НБУ вважає, що президенту Володимиру Зеленському час "продемонструвати свою незалежність" від олігарха Ігоря Коломойського, колишнього власника "Приватбанку".

"Коломойський залякує не лише мене, не лише реформаторів, а все населення України....Міжнародна спільнота має надіслати сильний сигнал з приводу того, хто є справжнім дияволом на українській території", – сказала Гонтарева.

Вона додала, що поліція Лондона ще проводить розслідування щодо наїзду на неї автомобіля. Наразі правоохоронці опитують свідків та вивчать записи відеокамер. "Два тижні тому я ще була у інвалідному візку", – наголосила вона.

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