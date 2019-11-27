Гонтарева про Луценка і Шокіна: "Неефективні та корумповані"

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Середа, 27 листопада 2019, 01:21

Колишня очільниця Національного банку Валерія Гонтарева назвала ексгенпрокурорів Віктора Шокіна та Юрія Луценка "неефективними та корумпованими".

Джерело: "Радіо Свобода

Деталі: Про це вона заявила під час виступу в Лондонській школі економіці. 

За її словами, про зловживання колишнього керівництва "Приватбанку" було передано "тонни інформації", проте нікого так і не притягнули до відповідальності.

Екскерівниця НБУ вважає, що президенту Володимиру Зеленському час "продемонструвати свою незалежність" від олігарха Ігоря Коломойського, колишнього власника "Приватбанку".

"Коломойський залякує не лише мене, не лише реформаторів, а все населення України....Міжнародна спільнота має надіслати сильний сигнал з приводу того, хто є справжнім дияволом на українській території", – сказала Гонтарева.

Вона додала, що поліція Лондона ще проводить розслідування щодо наїзду на неї автомобіля. Наразі правоохоронці опитують свідків та вивчать записи відеокамер. "Два тижні тому я ще була у інвалідному візку", – наголосила вона.

Передісторія:

  • Валерія Гонтарева очолювала Нацбанк у 2016 році під час націоналізації ПриватБанку, яким володів Ігор Коломойський. Зараз вона живе і працює у Великій Британії.
  • 27 серпня Печерський райсуд Києва дав Держбюро розслідувань дозвіл на силовий привід Гонтаревої на допит у справі про ймовірні зловживання службовим становищем членами правління Нацбанку.
  • 30 серпня ексглаву НБУ у центрі Лондона збив автомобіль.
  • Гонтарева заявляла, що Коломойський погрожує їй, бо вона є його "головним ворогом".
  • Вночі 5 вересня підпалили автомобіль, зареєстрований на невістку ексголови НБУ, яку також звуть Валерія Гонтарева.
  • 17 вересня у Гореничах під Києвом згорів ущент дім Гонтаревих.

Українська правда
Теми: Гонтарева Луценко Шокін Приват Коломойський


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