Гонтарева о Луценко и Шокине: "Неэффективные и коррумпированные"

Бывшая руководительница Национального банка Валерия Гонтарева назвала экс-генпрокуроров Виктора Шокина и Юрия Луценко "неэффективными и коррумпированными".

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Об этом она заявила во время выступления в Лондонской школе экономики.

По ее словам, о злоупотреблениях бывшего руководства "Приватбанка" было передано "тонны информации", однако никого так и не привлекли к ответственности.

Экс-руководитель НБУ считает, что президенту Владимиру Зеленскому пора "продемонстрировать свою независимость" от олигарха Игоря Коломойского, бывшего владельца "Приватбанка".

"Коломойский запугивает не только меня, не только реформаторов, а все население Украины .... Международное сообщество должно направить сильный сигнал по поводу того, кто является настоящим дьяволом на украинской территории", – сказала Гонтарева.

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