Гонтарева о Луценко и Шокине: "Неэффективные и коррумпированные"

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Среда, 27 ноября 2019, 01:21

Бывшая руководительница Национального банка Валерия Гонтарева назвала экс-генпрокуроров Виктора Шокина и Юрия Луценко "неэффективными и коррумпированными".

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Об этом она заявила во время выступления в Лондонской школе экономики.

По ее словам, о злоупотреблениях бывшего руководства "Приватбанка" было передано "тонны информации", однако никого так и не привлекли к ответственности.

Экс-руководитель НБУ считает, что президенту Владимиру Зеленскому пора "продемонстрировать свою независимость" от олигарха Игоря Коломойского, бывшего владельца "Приватбанка".

"Коломойский запугивает не только меня, не только реформаторов, а все население Украины .... Международное сообщество должно направить сильный сигнал по поводу того, кто является настоящим дьяволом на украинской территории", – сказала Гонтарева.

Предыстория:

  • Валерия Гонтарева возглавляла Нацбанк в 2016 году во время национализации ПриватБанка, которым владел Игорь Коломойский. Сейчас она живет и работает в Великобритании.
  • 27 августа Печерский райсуд Киева дал Госбюро расследований разрешение на силовой привод Гонтаревой на допрос по делу о возможных злоупотреблениях служебным положением членами правления Нацбанка.
  • 30 августа экс-главу НБУ в центре Лондона сбил автомобиль.
  • Гонтарева заявляла, что Коломойский угрожает ей, потому что она является его "главным врагом".
  • Ночью 5 сентября подожгли автомобиль, зарегистрированный на невестку экс-главы НБУ, которую также зовут Валерия Гонтарева.
  • 12 сентября Госбюро расследований провело обыски в киевской квартире, где прописана экс-глава НБУ.
  • 17 сентября в Гореничах под Киевом сгорел дотла дом Гонтаревой.

Украинская правда
Темы: Гонтарева Луценко Шокин Приват Коломойский


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