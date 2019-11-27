У Кремлі побачили шанс для окремої зустрічі Путіна і Зеленського в Парижі
Особиста зустріч президентів Росії Володимира Путіна і України Володимира Зеленського на полях "нормандського саміту" в Парижі, швидше за все, відбудеться.
Джерело: "Інтерфакс" із посиланням на заяву помічника Путіна Юрія Ушакова журналістам.
Пряма мова: "Я думаю, що до цього справа рухається, щоб провести окрему зустріч. Вони ж будуть в одному приміщенні, природно, що вони переговорять один з одним...
Я сьогодні дзвонив своєму французькому колезі. Зараз вони доповідають своєму керівництву часові параметри, але ясно, що буде з трьох основних елементів (програма саміту): на початку переговори, потім робочий обід і потім пресконференція".
Деталі: Ушаков зазначив, що програма наразі узгоджується.
Він уточнив, що поки не узгоджено, чи буде підсумкова пресконференція всіх чотирьох лідерів - України, Росії, Франції та Німеччини.
Крім того, за словами помічника Путіна, наразі узгоджується програма і щодо двостороннього порядку денному лідерів.
Відповідаючи на питання, чи планується за підсумками саміту підписання або прийняття будь-якого документа, Ушаков сказав: "Радники опрацювали документ, загалом в основних рисах він готовий... Але не виключено, що лідери якісь нові моменти захочуть врахувати, і щось буде змінюватися, можуть бути і усні якісь домовленості".
Помічник Путіна не став конкретизувати, про що йдеться. "Документ підготовлений на рівні експертів і має бути затверджений лідерами", - додав він.
Що було раніше: 25 листопада прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявляв, що програма участі Путіна в саміті в "нормандському форматі" поки перебуває в стадії опрацювання, чи відбудеться двостороння зустріч із Зеленським невідомо.
27 листопада у Вільнюсі Зеленський заявив, що готовий до двосторонніх переговорів з Путіним в рамках "нормандської зустрічі", яка відбудеться 9 грудня в Парижі.
Передісторія:
- Зустріч "нормандської четвірки" багато разів відкладалася, хоча президент Володимир Зеленський квапив її з початку серпня. Передбачалося, що зустріч лідерів України, Росії Франції та Німеччини може відбутися 24 або 26 листопада, але призначили на 9 грудня у Парижі.
- Влітку-восени 2019 року відбулося розведення на трьох тестових ділянках: у червні – поблизу Станиці Луганської, у жовтні – біля Золотого, в листопаді – в районі Петрівськогой Богданівки. Рамкове рішення ТКГ про розведення сил і засобів на трьох ділянка було підписано ще 21 вересня 2016 року.
- Президент Росії Володимир Путін 14 листопада 2019 року зажадав, щоб розведення провели якомога швидше по всій лінії розмежування.
- 1 жовтня 2019 року президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна погодила так звану "формулу Штайнмаєра": після виборів на окупованих територіях набуде чинності новий закон про статус Донбасу.
- Але вибори можуть відбутися лише за законодавством України, тобто після повернення Києвом контролю там, та після виведення збройних формувань з Донбасу.
- 3 жовтня Володимир Зеленський заявив, що буде розроблено новий закон про особливий статус Донбасу. За його словами, цей документ не може передбачати автономію окупованих зараз територій.
- Президент РФ Володимир Путін заявив, що якщо буде прийнято щось, що не узгодять із "ЛНР" і "ДНР", тоді мирні переговори зайдуть у глухий кут.
- Російська делегація у ТКГ закликала українську сторону пролонгувати на 2020 рік дію закону про особливий статус Донбасу.