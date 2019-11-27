Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Кремлі побачили шанс для окремої зустрічі Путіна і Зеленського в Парижі

Середа, 27 листопада 2019, 15:17

Особиста зустріч президентів Росії Володимира Путіна і України Володимира Зеленського на полях "нормандського саміту" в Парижі, швидше за все, відбудеться.

Джерело: "Інтерфакс" із посиланням на заяву помічника Путіна Юрія Ушакова журналістам.

Пряма мова: "Я думаю, що до цього справа рухається, щоб провести окрему зустріч. Вони ж будуть в одному приміщенні, природно, що вони переговорять один з одним...

Я сьогодні дзвонив своєму французькому колезі. Зараз вони доповідають своєму керівництву часові параметри, але ясно, що буде з трьох основних елементів (програма саміту): на початку переговори, потім робочий обід і потім пресконференція".

Деталі: Ушаков зазначив, що програма наразі узгоджується.

Він уточнив, що поки не узгоджено, чи буде підсумкова пресконференція всіх чотирьох лідерів - України, Росії, Франції та Німеччини.

Крім того, за словами помічника Путіна, наразі узгоджується програма і щодо двостороннього порядку денному лідерів.

Відповідаючи на питання, чи планується за підсумками саміту підписання або прийняття будь-якого документа, Ушаков сказав: "Радники опрацювали документ, загалом в основних рисах він готовий... Але не виключено, що лідери якісь нові моменти захочуть врахувати, і щось буде змінюватися, можуть бути і усні якісь домовленості".

Помічник Путіна не став конкретизувати, про що йдеться. "Документ підготовлений на рівні експертів і має бути затверджений лідерами", - додав він.

Що було раніше: 25 листопада прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявляв, що програма участі Путіна в саміті в "нормандському форматі" поки перебуває в стадії опрацювання, чи відбудеться двостороння зустріч із Зеленським невідомо.

27 листопада у Вільнюсі Зеленський заявив, що  готовий до двосторонніх переговорів з Путіним в рамках "нормандської зустрічі", яка відбудеться 9 грудня в Парижі.

Передісторія:

  • Зустріч "нормандської четвірки" багато разів відкладалася, хоча президент Володимир Зеленський квапив її з початку серпня. Передбачалося, що зустріч лідерів України, Росії Франції та Німеччини може відбутися 24 або 26 листопада, але призначили на 9 грудня у Парижі.
  • Влітку-восени 2019 року відбулося розведення на трьох тестових ділянках: у червні – поблизу Станиці Луганської, у жовтні – біля Золотого, в листопаді – в районі Петрівськогой Богданівки. Рамкове рішення ТКГ про розведення сил і засобів на трьох ділянка було підписано ще 21 вересня 2016 року.
  • Президент Росії Володимир Путін 14 листопада  2019 року зажадав, щоб розведення провели якомога швидше по всій лінії розмежування.
  • 1 жовтня 2019 року президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна погодила так звану "формулу Штайнмаєра": після виборів на окупованих територіях набуде чинності новий закон про статус Донбасу.
  • Але вибори можуть відбутися лише за законодавством України, тобто після повернення Києвом контролю там, та після виведення збройних формувань з Донбасу.
  • 3 жовтня Володимир Зеленський заявив, що буде розроблено новий закон про особливий статус Донбасу. За його словами, цей документ не може передбачати автономію окупованих зараз територій. 
  • Президент РФ Володимир Путін заявив, що якщо буде прийнято щось, що не узгодять із "ЛНР" і "ДНР", тоді мирні переговори зайдуть у глухий кут.
  • Російська делегація у ТКГ закликала українську сторону пролонгувати на 2020 рік дію закону про особливий статус Донбасу.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Путін
Африканські лідери закликають Путіна продемонструвати "прагнення до миру" – FT
У Кремлі розповіли про зустріч Путіна і Пригожина після заколоту
Пригожин після бунту зустрічався з Путіним у Кремлі – ЗМІ
Останні новини
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
Усі новини...
Реклама: