У Кремлі побачили шанс для окремої зустрічі Путіна і Зеленського в Парижі

Особиста зустріч президентів Росії Володимира Путіна і України Володимира Зеленського на полях "нормандського саміту" в Парижі, швидше за все, відбудеться.

Джерело: "Інтерфакс" із посиланням на заяву помічника Путіна Юрія Ушакова журналістам.

Пряма мова: "Я думаю, що до цього справа рухається, щоб провести окрему зустріч. Вони ж будуть в одному приміщенні, природно, що вони переговорять один з одним...

Я сьогодні дзвонив своєму французькому колезі. Зараз вони доповідають своєму керівництву часові параметри, але ясно, що буде з трьох основних елементів (програма саміту): на початку переговори, потім робочий обід і потім пресконференція".

Деталі: Ушаков зазначив, що програма наразі узгоджується.

Він уточнив, що поки не узгоджено, чи буде підсумкова пресконференція всіх чотирьох лідерів - України, Росії, Франції та Німеччини.

Крім того, за словами помічника Путіна, наразі узгоджується програма і щодо двостороннього порядку денному лідерів.

Відповідаючи на питання, чи планується за підсумками саміту підписання або прийняття будь-якого документа, Ушаков сказав: "Радники опрацювали документ, загалом в основних рисах він готовий... Але не виключено, що лідери якісь нові моменти захочуть врахувати, і щось буде змінюватися, можуть бути і усні якісь домовленості".

Помічник Путіна не став конкретизувати, про що йдеться. "Документ підготовлений на рівні експертів і має бути затверджений лідерами", - додав він.

Що було раніше: 25 листопада прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявляв, що програма участі Путіна в саміті в "нормандському форматі" поки перебуває в стадії опрацювання, чи відбудеться двостороння зустріч із Зеленським невідомо.

27 листопада у Вільнюсі Зеленський заявив, що готовий до двосторонніх переговорів з Путіним в рамках "нормандської зустрічі", яка відбудеться 9 грудня в Парижі.

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