Зеленський готовий до двосторонньої зустрічі з Путіним

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Середа, 27 листопада 2019, 15:05

Президент України Володимир Зеленський готовий до двосторонніх переговорів з президентам РФ Володимиром Путіним в рамках "нормандської зустрічі", яка відбудеться 9 грудня в Парижі.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на брифінг у Вільнюсі після зустрічі Зеленського з президентом Литви Гітанасом Науседою

Пряма мова Зеленського: "Я думаю, що там буде багато двосторонніх форматів. Я впевнений, що там може бути формат і з пані Меркель, і з паном Макроном, і з паном Путіним. Ми готові до будь-яких форматів в форматі "Нормандської четвірки" говорити про це".

Деталі: Зеленський заявив, що він не очікує, що завтра припиниться війна, але він хоче чіткого розуміння, коли це станеться.

Що було раніше: 25 листопада прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявляв, що програма участі Путіна в саміті в "нормандському форматі" поки перебуває в стадії опрацювання, чи відбудеться двостороння зустріч із Зеленським невідомо.

Передісторія:

  • Зустріч "нормандської четвірки" багато разів відкладалася, хоча президент Володимир Зеленський квапив її з початку серпня. Передбачалося, що зустріч лідерів України, Росії Франції та Німеччини може відбутися 24 або 26 листопада, але призначили на 9 грудня у Парижі.
  • Влітку-восени 2019 року відбулося розведення на трьох тестових ділянках: у червні – поблизу Станиці Луганської, у жовтні – біля Золотого, в листопаді – в районі Петрівськогой Богданівки. Рамкове рішення ТКГ про розведення сил і засобів на трьох ділянка було підписано ще 21 вересня 2016 року.
  • Президент Росії Володимир Путін 14 листопада  2019 року зажадав, щоб розведення провели якомога швидше по всій лінії розмежування.
  • 1 жовтня 2019 року президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна погодила так звану "формулу Штайнмаєра": після виборів на окупованих територіях набуде чинності новий закон про статус Донбасу.
  • Але вибори можуть відбутися лише за законодавством України, тобто після повернення Києвом контролю там, та після виведення збройних формувань з Донбасу.
  • 3 жовтня Володимир Зеленський заявив, що буде розроблено новий закон про особливий статус Донбасу. За його словами, цей документ не може передбачати автономію окупованих зараз територій. 
  • Президент РФ Володимир Путін заявив, що якщо буде прийнято щось, що не узгодять із "ЛНР" і "ДНР", тоді мирні переговори зайдуть у глухий кут.
  • Російська делегація у ТКГ закликала українську сторону пролонгувати на 2020 рік дію закону про особливий статус Донбасу.

Теми: нормандський формат Путін Зеленський


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