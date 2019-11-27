Зеленський готовий до двосторонньої зустрічі з Путіним

Президент України Володимир Зеленський готовий до двосторонніх переговорів з президентам РФ Володимиром Путіним в рамках "нормандської зустрічі", яка відбудеться 9 грудня в Парижі.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на брифінг у Вільнюсі після зустрічі Зеленського з президентом Литви Гітанасом Науседою

Пряма мова Зеленського: "Я думаю, що там буде багато двосторонніх форматів. Я впевнений, що там може бути формат і з пані Меркель, і з паном Макроном, і з паном Путіним. Ми готові до будь-яких форматів в форматі "Нормандської четвірки" говорити про це".

Деталі: Зеленський заявив, що він не очікує, що завтра припиниться війна, але він хоче чіткого розуміння, коли це станеться.

Що було раніше: 25 листопада прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявляв, що програма участі Путіна в саміті в "нормандському форматі" поки перебуває в стадії опрацювання, чи відбудеться двостороння зустріч із Зеленським невідомо.

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