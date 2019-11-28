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Партія Порошенка про обшуки у Звіробій: Нагадує реакцію Януковича на "яєчний теракт"

Четвер, 28 листопада 2019, 14:19

У партії "Європейська солідарність" назвали слідчі дії у військової Олени Біленької, відомої як Маруся Звіробій, частиною політичних репресій нової влади.

Джерело: коментар "ЄС"

Дослівно: "Шоковані неспівмірною реакцією правоохоронних органів на заяву Марусі Звіробій. Вона нагадує реакцію Януковича на так званий "яєчний теракт" 2004-го року. Спецпідрозділ "Альфа" – це явно занадто для обшуку вдома у жінки-волонтера. Це принизливо для самих правоохоронців. Їх тренували явно не для цього. Три танки чи три БТРи логічно би доповнили три автобуси "Альфи" у цій феєричній спецоперації".

Деталі: В "ЄС" вважають, що наступ на Звіробій – "не лише реакція на її критичні зауваження щодо відступу на фронті, а й частина політичних репресій, якими влада марно сподівається призупинити турбопадіння довіри з боку виборців".

Що передувало: Вранці 28 листопада слідчі Державного бюро розслідувань прийшли з обшуками до підозрюваної у погрозі вбивством щодо президента Марусі Звіробій – справжнє ім'я Олена Самбул (Біленька). У неї вилучили телефон, зброю і блокнот. 

Сама військова вважає, що її розмову з нардепкою "ЄС" Софією Фединою "вирвали з контексту" і розпіарили по телебаченню. При цьому Звіробій не відмовилася від своїх слів, тобто каже, що президент Володимир Зеленський може постраждати на Донбасі, якщо продовжуватиме хамити військовим.  

Передісторія: 

  • 26 жовтня президент Володимир Зеленський приїхаву с.Золоте-4, де добровольці та ветерани виступали проти відведення українських військ. Спілкування з добровольцями виявилось дуже емоційним.
  • На це відреагувалинардеп Софія Федина і волонтерка Маруся Звіробій. Вони вели стрім з львівської кавярні, де коментували висловлювання Зеленського. Вони наголошували на неприпустимості такої поведінки президента, звинувачували його у спробі капітуляції перед агресором та припускали, що може статися із Зеленським на передовій: взірватися граната, обстріл і т.ін.
  • У фракції "Слуга народу" обурилисявисловлюваннями Федини стосовно Зеленського.
  • Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко пригадала "слугам народу" висловлювання їхнього одіозного колеги Олександра Дубінського, який свого часу пропонував перетворити на "газову камеру" президентський форум Петра Порошенка.
  • Депутат "Слуги народу" Олександр Качура поскарживсяв Генеральну прокуратуру і Державне бюро розслідувань на Федину.
  • ГПУ за цим фактомвідкрила кримінальне провадження.
  • Генпрокурор Руслан Рябошапка назвав справу фактовою, а не стосовно конкретно Федини. У фракції "Євросолідарність" заявили, що це є переслідуванням за погляди та обмеженням свободи слова в Україні.
  • Служба безпеки теж розслідує провадження щодо висловлювань народного депутата "Європеської солідарності" Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій на адресу президента Володимира Зеленського. Глава СБУ Іван Баканов заявляв: якщо підтвердиться погроза,то йтиметься про ув’язнення.
  • 26 листопада Державне бюро розслідувань скерувало до Генпрокуратури проект повідомлення про підозрута проект подання на зняття депутатської недоторканості з нардепа від "Європейської солідарності" Софії Федини. 
  • Також підозру підготували Звіробій. Їх дії кваліфікували за ч. 1 ст. 346 ККУ (погроза вбивством щодо президента).

Українська правда

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Теми: Маруся ЗвіробійобшукиДБРЄвропейська солідарність
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