Партія Порошенка про обшуки у Звіробій: Нагадує реакцію Януковича на "яєчний теракт"

У партії "Європейська солідарність" назвали слідчі дії у військової Олени Біленької, відомої як Маруся Звіробій, частиною політичних репресій нової влади.

Джерело: коментар "ЄС"

Дослівно: "Шоковані неспівмірною реакцією правоохоронних органів на заяву Марусі Звіробій. Вона нагадує реакцію Януковича на так званий "яєчний теракт" 2004-го року. Спецпідрозділ "Альфа" – це явно занадто для обшуку вдома у жінки-волонтера. Це принизливо для самих правоохоронців. Їх тренували явно не для цього. Три танки чи три БТРи логічно би доповнили три автобуси "Альфи" у цій феєричній спецоперації".

Деталі: В "ЄС" вважають, що наступ на Звіробій – "не лише реакція на її критичні зауваження щодо відступу на фронті, а й частина політичних репресій, якими влада марно сподівається призупинити турбопадіння довіри з боку виборців".

Що передувало: Вранці 28 листопада слідчі Державного бюро розслідувань прийшли з обшуками до підозрюваної у погрозі вбивством щодо президента Марусі Звіробій – справжнє ім'я Олена Самбул (Біленька). У неї вилучили телефон, зброю і блокнот.

Сама військова вважає, що її розмову з нардепкою "ЄС" Софією Фединою "вирвали з контексту" і розпіарили по телебаченню. При цьому Звіробій не відмовилася від своїх слів, тобто каже, що президент Володимир Зеленський може постраждати на Донбасі, якщо продовжуватиме хамити військовим.

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