Боевики ОРДО установили "государственную" границу с Украиной – росСМИ
Так называемый парламент оккупированных регионов Донецкой области формально установил "государственную границу" с подконтрольной правительству территорией Украины.
Источник: заявление так называемого председателя "Народного совета ДНР" Владимира Бидёвки, российское издание ТАСС
Дословно Бидёвка: "В этом законе не забыты те люди, которые проживают на территории, временно подконтрольной Украине. Поэтому граница определена по территории Донецкой области, которая была на период 2014 года.
До момента урегулирования конфликта на Донбассе граница "ДНР" будет проходить по линии соприкосновения, как это определено минскими соглашениями".
Детали: Террористы установили "границу" по линии оккупации от начала 2014 года, а территории, которые правительство вернуло под контроль, называют "временно подконтрольными Украине".
Отмечается, что 76 "депутатов" ОРДО поддержали документ в двух чтениях единогласно.
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Напомним:
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- Президент РФ Владимир Путин заявил, что если будет принято нечто такое,что не будет согласовано с "ЛНР" и "ДНР", то мирные переговоры зайдут в тупик.
- Российская делегация в ТКГ призвала украинскую сторону пролонгировать на 2020 год действие закона об особом статусе Донбасса.
- Встреча "нормандской четверки" много раз откладывалась, хотя президент Владимир Зеленский торопил ее с начала августа. Предполагалось, что встреча лидеров Украины, России, Франции и Германии может состояться 24 или 26 ноября, но назначили ее на 9 декабря в Париже.
- Летом-осенью 2019 года состоялось разведения на трех тестовых участках: в июне – вблизи Станицы Луганской, в октябре – около Золотого, в ноябре – в районе Петровского и Богдановки. Рамочное решение ТКГ о разведении сил и средств на трех участках было подписано 21 сентября 2016 года.
- Президент России Владимир Путин 14 ноября 2019 года пожелал, чтобы разведение прошло как можно быстрее по всей линии.
- 1 октября 2019 года президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера": после выборов на оккупированных территориях вступит в силу закон о статусе Донбасса.
- Но выборы могут состояться только по законодательству Украины, то есть после возвращения Киевом контроля там, и после вывода вооруженных формирований с Донбасса.