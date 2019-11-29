Боевики ОРДО установили "государственную" границу с Украиной – росСМИ

Так называемый парламент оккупированных регионов Донецкой области формально установил "государственную границу" с подконтрольной правительству территорией Украины.

Источник: заявление так называемого председателя "Народного совета ДНР" Владимира Бидёвки, российское издание ТАСС

Дословно Бидёвка: "В этом законе не забыты те люди, которые проживают на территории, временно подконтрольной Украине. Поэтому граница определена по территории Донецкой области, которая была на период 2014 года.

До момента урегулирования конфликта на Донбассе граница "ДНР" будет проходить по линии соприкосновения, как это определено минскими соглашениями".

Детали: Террористы установили "границу" по линии оккупации от начала 2014 года, а территории, которые правительство вернуло под контроль, называют "временно подконтрольными Украине".

Отмечается, что 76 "депутатов" ОРДО поддержали документ в двух чтениях единогласно.

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Напомним: