Боевики ОРДО установили "государственную" границу с Украиной – росСМИ

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Пятница, 29 ноября 2019, 14:19

Так называемый парламент оккупированных регионов Донецкой области формально установил "государственную границу" с  подконтрольной правительству территорией Украины.

Источник: заявление так называемого председателя "Народного совета ДНР" Владимира Бидёвки, российское издание ТАСС

Дословно Бидёвка: "В этом законе не забыты те люди, которые проживают на территории, временно подконтрольной Украине. Поэтому граница определена по территории Донецкой области, которая была на период 2014 года.

До момента урегулирования конфликта на Донбассе граница "ДНР" будет проходить по линии соприкосновения, как это определено минскими соглашениями".

Детали: Отмечается, что 76 "депутатов" ОРДО поддержали документ в двух чтениях единогласно.

Напомним:

Темы: ДНР Украина ОРДЛО граница


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