Боевики ОРДО установили "государственную" границу с Украиной – росСМИ
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Пятница, 29 ноября 2019, 14:19
Так называемый парламент оккупированных регионов Донецкой области формально установил "государственную границу" с подконтрольной правительству территорией Украины.
Источник: заявление так называемого председателя "Народного совета ДНР" Владимира Бидёвки, российское издание ТАСС
Дословно Бидёвка: "В этом законе не забыты те люди, которые проживают на территории, временно подконтрольной Украине. Поэтому граница определена по территории Донецкой области, которая была на период 2014 года.
До момента урегулирования конфликта на Донбассе граница "ДНР" будет проходить по линии соприкосновения, как это определено минскими соглашениями".
Детали: Отмечается, что 76 "депутатов" ОРДО поддержали документ в двух чтениях единогласно.
Напомним:
- 31 декабря заканчивается действие закона об особенностях местного самоуправления на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
- 3 октября Владимир Зеленский заявил, что будет разработан новый закон об особом статусеДонбасса. По его словам, этот документ не может предусматривать автономию оккупированных сейчас территорий.
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что если будет принято нечто такое,что не будет согласовано с "ЛНР" и "ДНР", то мирные переговоры зайдут в тупик.
- Российская делегация в ТКГ призвала украинскую сторону пролонгировать на 2020 год действие закона об особом статусе Донбасса.
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