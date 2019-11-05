"Жовтий" рівень небезпеки: киян знову попереджають про вибрик погоди

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Вівторок, 5 листопада 2019, 14:03

У середу, 6 листопада в Києві очікуються пориви вітру 15-24 м/с, що відповідає першому, "жовтому", рівню небезпеки. 

Джерело: Укргідрометцентр, КМДА

Деталі: У зв'язку з цим управління з питань цивільного захисту КМДА закликає киян і гостей міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

  • всі вікна щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев (особливо тополь), не паркувати поруч з ними автотранспорт;
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті.

У КМДА нагадали, що при падінні дерев або гілок, при травмуванні людей слід негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Що передувало: Метеорологи попереджали про I рівень небезпечності через посилення вітру 4 листопада.

Українська правда
Теми: погода Київ


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