"Жовтий" рівень небезпеки: киян знову попереджають про вибрик погоди

У середу, 6 листопада в Києві очікуються пориви вітру 15-24 м/с, що відповідає першому, "жовтому", рівню небезпеки.

Джерело: Укргідрометцентр, КМДА

Деталі: У зв'язку з цим управління з питань цивільного захисту КМДА закликає киян і гостей міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

всі вікна щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев (особливо тополь), не паркувати поруч з ними автотранспорт;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті.

У КМДА нагадали, що при падінні дерев або гілок, при травмуванні людей слід негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Що передувало: Метеорологи попереджали про I рівень небезпечності через посилення вітру 4 листопада.