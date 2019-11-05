Підозрюваного у вбивстві неповнолітньої на Одещині взяли під варту

15-річного хлопця, підозрюваного у вбивстві 14-річної Дарії Дробот у лісі в Одеській області, заарештували на два місяці без альтернативи внесення застави.

Джерело: МВС

Деталі: Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою обрав Комінтернівський районний суд.

Підозрюваний вже притягувався до кримінальної відповідальності за грабіж і перебував на умовному терміні та на профілактичному обліку в поліції.

Що передувало: Увечері 2 листопада мати 14-річної дівчинки повідомила поліції, що донька вдень пішла з друзями гуляти та не повернулася.

Тіло Дар’ї з ознаками насилля знайшли вранці у лісосмузі на території Лиманського району. Розтин показав, що смерть настала від удушення.

Того ж дня встановили і затримали неповнолітнього, якого останнім бачили з загиблою. Він зізнався у вбивстві.

Поліція розпочала кримінальне провадження за п.6 ч.2 ст. 115 КК (убивство малолітньої дитини) та ч.4 ст.187 КК (розбій).