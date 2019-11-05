Подозреваемый в убийстве несовершеннолетней в Одесской области арестован

15-летнего парня, подозреваемого в убийстве 14-летней Дарии Дробот в лесу Одесской области, арестовали на два месяца без альтернативы внесения залога.

Источник: МВД

Детали: Меру пресечения в виде содержания под стражей выбрал Коминтерновский районный суд.

Подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж и находился на условном сроке и на профилактическом учете в полиции.

Что предшествовало: Вечером 2 ноября мать 14-летней девочки сообщила полиции, что дочь днем ушла с друзьями гулять и не вернулась.

Тело Дарьи с признаками насилия нашли утром в лесополосе на территории Лиманского района. Вскрытие показало, что смерть наступила от удушения.

В тот же день был установлен и задержан несовершеннолетний, которого последним видели с погибшей. Он признался в убийстве.

Полиция начала уголовное производство по п.6 ч.2 ст. 115 УК (убийство малолетнего ребенка) и ч.4 ст.187 УК (разбой).