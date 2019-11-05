Подозреваемый в убийстве несовершеннолетней в Одесской области арестован

1009 просмотров
Вторник, 5 ноября 2019, 21:43

15-летнего парня, подозреваемого в убийстве 14-летней Дарии Дробот в лесу Одесской области, арестовали на два месяца без альтернативы внесения залога.

Источник: МВД

Детали: Меру пресечения в виде содержания под стражей выбрал Коминтерновский районный суд.

Подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж и находился на условном сроке и на профилактическом учете в полиции.

Что предшествовало: Вечером 2 ноября мать 14-летней девочки сообщила полиции, что дочь днем ушла с друзьями гулять и не вернулась.

Тело Дарьи с признаками насилия нашли утром в лесополосе на территории Лиманского района. Вскрытие показало, что смерть наступила от удушения.

В тот же день был установлен и задержан несовершеннолетний, которого последним видели с погибшей. Он признался в убийстве.

Полиция начала уголовное производство по п.6 ч.2 ст. 115 УК (убийство малолетнего ребенка) и ч.4 ст.187 УК (разбой).

Украинская правда
Темы: Одесская область убийство суд


powered by lun.ua
Материалы по теме
У полтавских бизнесменов отобрали сумки с 12 миллионами под Одессой 5 ноября 2019, 11:48
Подросток убил 14-летнюю девушку под Одессой 4 ноября 2019, 16:16
На Одесчине вандал вытер ноги о государственный флаг, ему "светит" три года 1 ноября 2019, 13:29
Все новости
Главные новости
Вблизи Олимпийской прорвало трубу: автомобили поплыли в кипятке
Убийство Кирилла Тлявова: следствие выяснило, кто выстрелил
Выборы в Раду: ЦИК наконец назвала победителя в последнем округе
Нардепы Левочкины владели банком, причастным к отмыванию $20 млрд – СМИ
Все новости
Фото

16 величественных растений со всего мира

инфографика

Какие ягоды нужно есть для здоровья и сколько

Фоторепортаж

Экскурсия закулисьем Национальной оперы

Поиск по сайту
Архив
Весь архів