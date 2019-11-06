Погіршення погоди: рятувальники попереджають про І рівень небезпеки
Середа, 6 листопада 2019, 10:06
Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов 6 листопада.
Джерело: ДСНС
Дослівно: "За прогнозом УкрГідрометцентру, 6 листопада в Україні пориви вітру 15-20 м/с, на Закарпатті та Прикарпатті вночі та вранці значний дощ (І рівень небезпечності)".
Деталі: Також пориви вітру 15-20 м/с прогнозують у Києві та Київській області.
Передісторія:
- Раніше синоптик Наталя Діденко повідомляла, що 6 жовтня в Україні буде тепло і сухо, дощі ймовірні на Заході та подекуди на Півночі України. Протягом дня у більшості областей +15+20 градусів, на півдні до +22 градусів.
Українська правда