Погіршення погоди: рятувальники попереджають про І рівень небезпеки

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов 6 листопада.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "За прогнозом УкрГідрометцентру, 6 листопада в Україні пориви вітру 15-20 м/с, на Закарпатті та Прикарпатті вночі та вранці значний дощ (І рівень небезпечності)".

Деталі: Також пориви вітру 15-20 м/с прогнозують у Києві та Київській області.

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