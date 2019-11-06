Погіршення погоди: рятувальники попереджають про І рівень небезпеки

4781 перегляд
Середа, 6 листопада 2019, 11:06

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов 6 листопада.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "За прогнозом УкрГідрометцентру, 6 листопада в Україні пориви вітру 15-20 м/с, на Закарпатті та Прикарпатті вночі та вранці значний дощ (І рівень небезпечності)".

Деталі: Також пориви вітру 15-20 м/с прогнозують у Києві та Київській області.

Передісторія: 

  • Раніше синоптик Наталя Діденко повідомляла, що 6 жовтня в Україні буде тепло і сухо, дощі ймовірні на Заході та подекуди на Півночі України. Протягом дня у більшості областей +15+20 градусів, на півдні до +22 градусів.

Українська правда
Теми: погода


powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Жовтий" рівень небезпеки: киян знову попереджають про вибрик погоди 5 листопада 2019, 14:03
Кияни пережили другу найтеплішу ніч за 139 років 5 листопада 2019, 12:13
Розкішна погода: найближчої доби в Україні сухо і тепло 5 листопада 2019, 10:56
Усі новини
Головні новини
Bellingcat встановив ім'я і місце бойовика РФ, розшукуваного ГПУ за вбивство
Зеленський здав щось в оренду і отримав майже мільйон – декларація
Поліція затримала подружжя АТОвців, які можуть фігурувати у справі Шеремета
Зеленський: Поки що у нас у Верховній Раді демократія, але поки що
Усі новини
посміхніться!

Що робити, коли ти – тато, а дитині треба мама

думка

Не вбивайте павуків! Науковці пояснюють чому

Фотопроект

Якби собаки танцювали