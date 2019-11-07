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З початку доби на Донбасі поранили військового

Четвер, 7 листопада 2019, 12:00

Від початку четверга, 7 листопада, на Донбасі з пораненням доставили до госпіталю одного військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил.

Джерело: пресслужба Міноборони

Дослівно: "Цієї доби одного військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил з пораненням доставлено до військового мобільного госпіталю".

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: ДонбасООСвійнаОб'єднані сили на ДонбасіМіноборони
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