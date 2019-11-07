З початку доби на Донбасі поранили військового
Четвер, 7 листопада 2019, 12:00
Від початку четверга, 7 листопада, на Донбасі з пораненням доставили до госпіталю одного військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил.
Джерело: пресслужба Міноборони
Дослівно: "Цієї доби одного військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил з пораненням доставлено до військового мобільного госпіталю".
Нагадаємо:
- 6 листопада в зоні проведення ООС на Донбасі отримали поранення 4 військовослужбовців Об’єднаних сил.
Українська правда