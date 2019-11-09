У СММ ОБСЄ привітали початок розведення біля Петрівського

Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік привітав початок відведення сил і засобів із ділянки розведення в районі Петрівського.

Джерело: сайт СММ ОБСЄ

Деталі: Після того, як спостерігачі зафіксували вихід військовослужбовців Збройних сил України та членів збройних формувань за межі ділянки розведення разом зі своїм озброєнням, голова місії підтвердив готовність СММ здійснювати моніторинг та верифікацію процесу.

Пряма мова Чевіка: "Були направлені додаткові патрулі СММ. Разом із тим ми також використовуємо стаціонарні камери спостереження і безпілотні літальні апарати. Ми вітаємо усі кроки на шляху до досягнення прогресу та готові надати необхідне сприяння".

Що було раніше: У суботу на лінії розмежування біля н.п. Богданівка та Петрівське (Донецька обл.) почалося розведення сил та засобів.

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