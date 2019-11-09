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У СММ ОБСЄ привітали початок розведення біля Петрівського

Субота, 9 листопада 2019, 18:50
У СММ ОБСЄ привітали початок розведення біля Петрівського

Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік привітав початок відведення сил і засобів із ділянки розведення в районі Петрівського.

Джерело: сайт СММ ОБСЄ

Деталі: Після того, як спостерігачі зафіксували вихід військовослужбовців Збройних сил України та членів збройних формувань за межі ділянки розведення разом зі своїм озброєнням, голова місії підтвердив готовність СММ здійснювати моніторинг та верифікацію процесу.

Пряма мова Чевіка: "Були направлені додаткові патрулі СММ. Разом із тим ми також використовуємо стаціонарні камери спостереження і безпілотні літальні апарати. Ми вітаємо усі кроки на шляху до досягнення прогресу та готові надати необхідне сприяння".

Що було раніше: У суботу на лінії розмежування біля н.п. Богданівка та Петрівське (Донецька обл.) почалося розведення сил та засобів.

Передісторія:

  • 8 листопада бойовики зірвали розведення сил та засобів на ділянці №3 в районі населених пунктів Богданівка і Петрівське Донецької області.
  • Командувач ООС Володимир Кравченко на брифінгу заявив, що дзеркальне розведення у Петрівському має розпочатися 9 листопада з 12.00, якщо його не зірвуть бойовики. На момент цієї заяви не було підтвердження бойовиків про готовність до розведення.
  • Після розведення сил у Петрівському і Золотому штаб планував почати розведення у районі Богданівки, потім – ще на 4-х ділянках, а тоді вже вздовж усієї лінії зіткнення.

Українська правда

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Теми: ОБСЄРозведення сил
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