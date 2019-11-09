В СММ ОБСЕ приветствовали начало разведения возле Петровского

Председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик приветствовал начало отвода сил и средств с участка разведения в районе Петровского.

Источник: сайт СММ ОБСЕ

Детали: После того, как наблюдатели зафиксировали выход военнослужащих Вооруженных сил Украины и членов вооруженных формирований за пределы участка разведения вместе со своим вооружением, глава миссии подтвердил готовность СММ осуществлять мониторинг и верификацию процесса.

Прямая речь Чевика: "Были направлены дополнительные патрули СММ. Вместе с тем мы также используем стационарные камеры наблюдения и беспилотные летательные аппараты. Мы приветствуем все шаги на пути к достижению прогресса и готовы оказать необходимое содействие".

Что было раньше: В субботу на линии разграничения у н.п. Богдановка и Петровское (Донецкая обл.) началось разведение сил и средств.

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