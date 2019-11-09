В СММ ОБСЕ приветствовали начало разведения возле Петровского
Председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик приветствовал начало отвода сил и средств с участка разведения в районе Петровского.
Источник: сайт СММ ОБСЕ
Детали: После того, как наблюдатели зафиксировали выход военнослужащих Вооруженных сил Украины и членов вооруженных формирований за пределы участка разведения вместе со своим вооружением, глава миссии подтвердил готовность СММ осуществлять мониторинг и верификацию процесса.
Прямая речь Чевика: "Были направлены дополнительные патрули СММ. Вместе с тем мы также используем стационарные камеры наблюдения и беспилотные летательные аппараты. Мы приветствуем все шаги на пути к достижению прогресса и готовы оказать необходимое содействие".
Что было раньше: В субботу на линии разграничения у н.п. Богдановка и Петровское (Донецкая обл.) началось разведение сил и средств.
Предыстория:
- 8 ноября незаконные вооруженные формирования Российской Федерации сорвали разведение на участке №3 в районе н.п. Богдановка и Петровское.
- Командующий ООС Владимир Кравченко на брифинге заявил, что зеркальное разведение в Петровском должно начаться в пятницу с 12.00, если его не сорвут боевики. На момент заявления не было подтверждения боевиков о готовности к разведению.
- После разведения сил в Петровском и Золотом штаб планировал начать разведение в районе Богдановки, затем еще на 4-х участках, а потом уже вдоль всей линии соприкосновения.
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