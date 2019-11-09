Запобіжний захід Мазуру в Польщі обиратимуть у неділю
Субота, 9 листопада 2019, 21:54
Обрання запобіжного заходу затриманому в Польщі ветерану війни на Донбасі Ігорю Мазуру розглядатиме у неділю прокуратура міста Хелм.
Джерело: омбудсмен Людмила Денісова, посол України в Польщі Андрій Дещиця у Facebook
Пряма мова Денісової: "Завтра, 10 листопада, об 11.00 годині прокуратура в польському місті Хелм буде розглядати питання обрання запобіжного заходу Ігорю Мазуру".
Водночас Дещиця повідомив, що у судовому засіданні щодо обрання запобіжного заходу Мазуру візьме участь Генконсул України в Любліні.
Пряма мова Дещиці: "Будемо звертатися до суду із проханням взяти Ігоря на поруки і звільнити з-під варти".
Передісторія:
- У суботу в Польщі за запитом РФ затримали одного з лідерів "УНА-УНСО", ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура з позивним "Тополя".
- Пізніше з ним зустрівся український консул.
- МВС України у зв'язку з затриманням Мазура привернуло увагу Інтерполу до спроби РФ неправомірно використати його інструменти для політично вмотивованих переслідувань українців.
- У Києві під посольством Польщі пройшла акція на підтримку Мазура.
- Віцеспікер Сейму Польщі Малґожата Ґошєвська запевнила, що затримання Мазура в Польщі є "виключно технічним" кроком і що вона гарантує невинність затриманого.
Українська правда