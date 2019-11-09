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Запобіжний захід Мазуру в Польщі обиратимуть у неділю

Субота, 9 листопада 2019, 21:54

Обрання запобіжного заходу затриманому в Польщі ветерану війни на Донбасі Ігорю Мазуру розглядатиме у неділю прокуратура міста Хелм.

Джерело: омбудсмен Людмила Денісова, посол України в Польщі Андрій Дещиця у Facebook

Пряма мова Денісової: "Завтра, 10 листопада, об 11.00 годині прокуратура в польському місті Хелм буде розглядати питання обрання запобіжного заходу Ігорю Мазуру".

Водночас Дещиця повідомив, що у судовому засіданні щодо обрання запобіжного заходу Мазуру візьме участь Генконсул України в Любліні.

Пряма мова Дещиці: "Будемо звертатися до суду із проханням взяти Ігоря на поруки і звільнити з-під варти".

Передісторія:

  • У суботу в Польщі за запитом РФ затримали одного з лідерів "УНА-УНСО", ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура з позивним "Тополя".
  • Пізніше з ним зустрівся український консул. 
  • МВС України у зв'язку з затриманням Мазура привернуло увагу Інтерполу до спроби РФ неправомірно використати його інструменти для політично вмотивованих переслідувань українців.
  • У Києві під посольством Польщі пройшла акція на підтримку Мазура.
  • Віцеспікер Сейму Польщі Малґожата Ґошєвська запевнила, що затримання Мазура в Польщі є "виключно технічним" кроком і що вона гарантує невинність затриманого.

Українська правда
Теми: ПольщанаціоналістиІнтерполРосія
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