Лавров пообіцяв "спонукати" бойовиків виконувати "Норманді" і заявив про перешкоду обміну

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що не усі списки на обмін полоненими взаємно підтверджені, що є перешкодою для обміну до Нового року і Різдва.

Джерело: виступ Лаврова в ефірі російського "Першого каналу" 22 грудня, повідомляє прес-служба МЗС РФ

Дослівно: "У Парижі закликали Контактну групи (ТКГ - ред.) узгодити списки для обміну усіх встановлених на усіх встановлених. Мета - "всіх на всіх", але коли вони всі ці роки складали списки, то виявилося, що не всі вони є взаємно підтвердженими".

"Є списки, які визнали обидві сторони як списки реально існуючих людей, всі знають, де ці люди перебувають і як їх треба звільнити і обміняти. Це було чітко зафіксовано, це обговорювали Путін і Зеленський у присутності Меркель і Макрона", - заявив Лавров.

"Говорили, що цих людей встановлено, списки є, значить ми їх обміняємо. Тепер у Контактній групі (ТКГ - ред.) з'явився новий критерій: встановлені - так, але вони не всі "процесуально очищені". Це означає нову перешкоду до того, щоб люди до Різдва і Нового року повернулися додому".

Деталі: Коментуючи питання, чи здатний президент України Володимир Зеленський "проявити політичну волю ... щоб здійснити серйозні зрушення" у відносинах між Україною і РФ, Лавров заявив: "У мене немає сумнівів, що він особисто, як людина, політик і президент, цього хоче".

"...Ми будемо готові у тій мірі, в якій ми можемо, намагатися йому допомогти. Зокрема будемо спонукати Донецьк і Луганськ до того, щоб вони максимально конструктивно підходили до виконання тих рішень, які у Контактній групі за пропозицією" нормандського формату" будуть узгоджуватися".

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