Лавров пообіцяв "спонукати" бойовиків виконувати "Норманді" і заявив про перешкоду обміну
Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що не усі списки на обмін полоненими взаємно підтверджені, що є перешкодою для обміну до Нового року і Різдва.
Джерело: виступ Лаврова в ефірі російського "Першого каналу" 22 грудня, повідомляє прес-служба МЗС РФ
Дослівно: "У Парижі закликали Контактну групи (ТКГ - ред.) узгодити списки для обміну усіх встановлених на усіх встановлених. Мета - "всіх на всіх", але коли вони всі ці роки складали списки, то виявилося, що не всі вони є взаємно підтвердженими".
"Є списки, які визнали обидві сторони як списки реально існуючих людей, всі знають, де ці люди перебувають і як їх треба звільнити і обміняти. Це було чітко зафіксовано, це обговорювали Путін і Зеленський у присутності Меркель і Макрона", - заявив Лавров.
"Говорили, що цих людей встановлено, списки є, значить ми їх обміняємо. Тепер у Контактній групі (ТКГ - ред.) з'явився новий критерій: встановлені - так, але вони не всі "процесуально очищені". Це означає нову перешкоду до того, щоб люди до Різдва і Нового року повернулися додому".
Деталі: Коментуючи питання, чи здатний президент України Володимир Зеленський "проявити політичну волю ... щоб здійснити серйозні зрушення" у відносинах між Україною і РФ, Лавров заявив: "У мене немає сумнівів, що він особисто, як людина, політик і президент, цього хоче".
"...Ми будемо готові у тій мірі, в якій ми можемо, намагатися йому допомогти. Зокрема будемо спонукати Донецьк і Луганськ до того, щоб вони максимально конструктивно підходили до виконання тих рішень, які у Контактній групі за пропозицією" нормандського формату" будуть узгоджуватися".
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Передісторія:
- 9 грудня у Парижі відбулася зустріч лідерів країн "нормандської четвірки", де президенти Франції, України, Росії та канцлер Німеччини досягли низки домовленостей щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.
- Серед домовленостей - продовження розведення сил, обмін полоненими, припинення вогню до кінця 2019 року і підготовка умов для місцевих виборів на Донбасі.
- Проблемним залишилося розуміння формули "всіх на всіх": чи йдеться про всіх встановлених осіб або про всіх підтверджених. Москва не погоджується підтвердити утримання деяких осіб, яких, за інформацією Києва, незаконно тримають у неволі окупанти.
- Станом на 16 грудня Київ в рамках ТКГ запитував про 250 осіб, незаконно позбавлених волі в ОРДЛО.
- Учасники засідання Тристоронньої контактної групи, яка відбулася після "Норманді" у Мінську 18 грудня не домовилися про обмін полоненими за формулою "всіх на всіх".
- Спецпред ОБСЄ у ТКГ Мартін Сайдік заявив, що сторонам "доведеться вжити додаткових заходів, щоб досягти цього".