Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лавров пообещал "побуждать" боевиков выполнять "Норманди" и заявил о препятствии обмену

Воскресенье, 22 декабря 2019, 21:58
Лавров пообещал побуждать боевиков выполнять Норманди и заявил о препятствии обмену

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не все списки на обмен пленными взаимно подтверждены, что является препятствием для обмена до Нового года и Рождества. 

Источник: выступление Лаврова в эфире российского "Первого канала" 22 декабря, сообщает пресс-служба МИД РФ

Дословно: "В Париже призвали Контактную группу (ТКГ - ред.) согласовать списки для обмена всех установленных на всех установленных. Цель – "всех на всех", но когда они все эти годы сопоставляли списки, то оказалось, что не все взаимно подтверждены".

"Есть списки, которые признаны с обеих сторон как списки реально существующих людей, все знают, где эти люди находятся и как их надо освободить и обменять. Это было четко зафиксировано, это обсуждали Путин и  Зеленский в присутствии Меркель и Макрона", - заявил Лавров.

"Говорили, что эти люди установлены, списки есть, значит мы их поменяем. Теперь в контактной группе появился новый критерий: установленные – да, но они не все "процессуально очищенные". Это означает новое препятствие к тому, чтобы люди до Рождества и Нового года вернулись домой".

Детали: Комментируя вопрос, способен ли президент Украины Владимир Зеленский "проявить политическую волю ...  чтобы осуществить серьезные сдвиги" в отношениях между Украиной и РФ, Лавров заявил: "У меня нет сомнений, что он лично, как человек, политик и президент, этого хочет".

"...Мы будет готовы в той степени, в которой мы можем, стараться ему помочь. В частности будем побуждать Донецк и Луганск к тому, чтобы они максимально конструктивно подходили к выполнению тех решений, которые в Контактной группе по предложению "нормандского формата" будут согласовываться". 

Читайте также: 

Первая нормандская: как и в чем Зеленский победил Путина на саммите в Париже

Офис президента опубликовал коммюнике парижского саммита. Полный текст

5 нормандских встреч до Зеленского. Как Украина договаривалась о мире

Напомним,

  • 9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров стран "нормандской четверки", где президенты Франции, Украины, России и канцлер Германии достигли ряда договоренностей по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.
  • Среди договоренностей - продолжение разведения сил, обмен пленными, прекращение огня до конца 2019 года и подготовка условий для местных выборов на Донбассе.
  • Проблемным осталось понимание формулы "всех на всех": идет ли речь о всех установленных лиц или обо всех подтвержденных. Москва не соглашается подтвердить удержание некоторых лиц, которых, по информации Киева, незаконно держат в неволе оккупанты.
  • По состоянию на 16 декабря Киев в рамках ТКГ запрашивал о 250 лицах, незаконно лишенных свободы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).
  • Участники заседания Трехсторонней контактной группы, которая состоялась после "Норманди" в Минске 18 декабря не договорились об обмене пленными по формуле "всех на всех".
  • Спецпред ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик заявил, что сторонам "придется предпринять дополнительные шаги, чтобы достичь этого".

Украинская правда
Темы: ОРДЛОнормандский форматРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
ОРДЛО
Асеев рассказал, как экс-разведчик Червинский помог найти в Киеве главного палача "Изоляции" "Палыча"
Станислав Асеев: Иногда я не могу вспомнить, как выглядит Донецк – специально открываю GoogleMaps, чтобы посмотреть город
Боевики в ОРДО приговорили морпеха ВСУ к 22 годам тюрьмы
Последние новости
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
Все новости...
Реклама: