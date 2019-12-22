Лавров пообещал "побуждать" боевиков выполнять "Норманди" и заявил о препятствии обмену
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не все списки на обмен пленными взаимно подтверждены, что является препятствием для обмена до Нового года и Рождества.
Источник: выступление Лаврова в эфире российского "Первого канала" 22 декабря, сообщает пресс-служба МИД РФ
Дословно: "В Париже призвали Контактную группу (ТКГ - ред.) согласовать списки для обмена всех установленных на всех установленных. Цель – "всех на всех", но когда они все эти годы сопоставляли списки, то оказалось, что не все взаимно подтверждены".
"Есть списки, которые признаны с обеих сторон как списки реально существующих людей, все знают, где эти люди находятся и как их надо освободить и обменять. Это было четко зафиксировано, это обсуждали Путин и Зеленский в присутствии Меркель и Макрона", - заявил Лавров.
"Говорили, что эти люди установлены, списки есть, значит мы их поменяем. Теперь в контактной группе появился новый критерий: установленные – да, но они не все "процессуально очищенные". Это означает новое препятствие к тому, чтобы люди до Рождества и Нового года вернулись домой".
Детали: Комментируя вопрос, способен ли президент Украины Владимир Зеленский "проявить политическую волю ... чтобы осуществить серьезные сдвиги" в отношениях между Украиной и РФ, Лавров заявил: "У меня нет сомнений, что он лично, как человек, политик и президент, этого хочет".
"...Мы будет готовы в той степени, в которой мы можем, стараться ему помочь. В частности будем побуждать Донецк и Луганск к тому, чтобы они максимально конструктивно подходили к выполнению тех решений, которые в Контактной группе по предложению "нормандского формата" будут согласовываться".
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Напомним,
- 9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров стран "нормандской четверки", где президенты Франции, Украины, России и канцлер Германии достигли ряда договоренностей по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.
- Среди договоренностей - продолжение разведения сил, обмен пленными, прекращение огня до конца 2019 года и подготовка условий для местных выборов на Донбассе.
- Проблемным осталось понимание формулы "всех на всех": идет ли речь о всех установленных лиц или обо всех подтвержденных. Москва не соглашается подтвердить удержание некоторых лиц, которых, по информации Киева, незаконно держат в неволе оккупанты.
- По состоянию на 16 декабря Киев в рамках ТКГ запрашивал о 250 лицах, незаконно лишенных свободы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).
- Участники заседания Трехсторонней контактной группы, которая состоялась после "Норманди" в Минске 18 декабря не договорились об обмене пленными по формуле "всех на всех".
- Спецпред ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик заявил, что сторонам "придется предпринять дополнительные шаги, чтобы достичь этого".