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ФІФА може змінити положення в правилах гри у футбол — ЗМІ

Середа, 1 січня 2020, 02:40
ФІФА може змінити положення в правилах гри у футбол — ЗМІ

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) може внести зміни в трактування правила офсайду.

Джерело: The Times

Деталі: За інформацією джерела, гравець команди, яка атакує, перебуватиме в положенні "поза грою" в разі наявності "видимого просвіту" між ним і гравцем команди, що захищається.

Видання припускає, що згідно можливих змін офсайд буде фіксуватися в разі, якщо гравець атаки буде всім тілом розташований ближче до воріт суперника, ніж гравець захисту.

Зараз офсайд фіксується у випадках, коли частини тіл гравців атаки, якими можна забити гол, розташовуються ближче до воріт суперника.

Якщо ФІФА ухвалить рішення змінити правило, вона звернеться до Міжнародної ради футбольних асоціацій (IFAB), яка відповідає за регулювання правил у футболі, з проханням оцінити можливість зміни трактування і згодом внесення зміни в правила.

"Українська правда" у Threads

Теми: футболФІФА
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