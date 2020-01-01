На Софійській площі Новий рік зустріли понад 100 тисяч людей – КМДА

Понад 100 тисяч киян та гостей міста зустрічали Новий рік на Софійській площі, водночас на Контрактову площу прийшло понад 40 тисяч людей.

Джерело: пресслужба КМДА з посиланням на організаторів заходів, патрульна поліція

Деталі: Як повідомили в КМДА, в новорічну ніч святковий настрій біля головної ялинки країни на Софійській площі створювали Руслана, гурти "ТНМК" та "Мандри", танц-театр "Життя", Назар Савко, а також державний симфонічний оркестр "Kyiv Fantastic Orchestra".

Святкування продовжиться і 1 січня о 17:00.

Водночас на Контрактовій площі можна відвідати стріт-арт ковзанку, Резиденцію Святого Миколая, покататись на колесі огляду та гірках. Тут також працює ярмарок із фудкортами.

У КМДА зазначили, що загалом цьогоріч програма новорічно-різдвяних свят у Києві містить 15 тематичних подій, у рамках яких відбувається щонайменше 100 різноманітних заходів. Окрім того, протягом святкового періоду у районах міста заплановано понад 250 тематичних заходів.

Дослівно: "За оперативною інформацією столичних рятувальників, новорічна ніч у Києві пройшла спокійно – до підрозділів комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку" Управління з питань надзвичайних ситуацій протягом ночі не надійшло жодного виклику для попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків і інших рятувальних заходів.

За інформацією Департаменту охорони здоров’я, до медиків, які чергували в місцях проведення масових заходів, протягом новорічної ночі звернень не надходило".

Деталі: Разом з тим, патрульна поліція України повідомляє, що в новорічну ніч по всій країні патрульні опрацювали 2716 викликів, з них 335 – про порушення тиші.

На нічну зміну заступило 2040 правоохоронців, ніч пройшла без особливих порушень публічної безпеки.