На Софийской площади Новый год встретили более 100 тысяч человек – КГГА

Более 100 тысяч киевлян и гостей города встречали Новый год на Софийской площади, в то же время на Контрактовую площадь пришло более 40 тысяч человек.

Источник: пресс-служба КГГА со ссылкой на организаторов мероприятий, патрульная полиция

Детали: Как сообщили в КГГА, в новогоднюю ночь праздничное настроение у главной елки страны на Софийской площади создавали Руслана, группы "ТНМК" и "Мандри", танц-театр "Життя", Назар Савко, а также государственный симфонический оркестр "Kyiv Fantastic Orchestra".

Празднование продолжится и 1 января с 17:00.

В то же время на Контрактовой площади можно посетить стрит-арт каток, Резиденцию Святого Николая, покататься на колесе обозрения и горках. Здесь также работает ярмарка с фудкортом.

В КГГА отметили, что в целом в этом году программа новогодних и рождественских праздников в Киеве содержит 15 тематических событий, в рамках которых происходит не менее 100 различных мероприятий. Кроме того, в течение праздничного периода в районах города запланировано более 250 тематических мероприятий.

Дословно: "По оперативной информации столичных спасателей, новогодняя ночь в Киеве прошла спокойно - в подразделения коммунальной аварийно-спасательной службы "Киевская служба спасения" Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций в течение ночи не поступило ни одного вызова для предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий и других спасательных мероприятий.

По информации Департамента здравоохранения, к медикам, которые дежурили в местах проведения массовых мероприятий, в течение новогодней ночи обращений не поступало".

Детали: Вместе с тем, патрульная полиция Украины сообщает, что в новогоднюю ночь по всей стране патрульные проработали 2716 вызовов, из них 335 – о нарушении тишины.

На ночную смену заступило 2040 правоохранителей, ночь прошла без особых нарушений публичной безопасности.