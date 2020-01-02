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Окупанти 2 рази порушили режим тиші на Донбасі

Четвер, 2 січня 2020, 17:10
Окупанти 2 рази порушили режим тиші на Донбасі

Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню.

Джерело: вечірнє зведення штабу операції Об’єднаних сил

Деталі: Противник обстріляв позиції підрозділів з гранатометів різних систем та стрілецької зброї поблизу Новотроїцького та поряд з Оріховим.

Повідомляється, що 2 січня внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Ситуацію на ділянках розведення сил та засобів називають стабільною.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на ДонбасіДонбас
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