Окупанти 2 рази порушили режим тиші на Донбасі
Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню.
Джерело: вечірнє зведення штабу операції Об’єднаних сил
Деталі: Противник обстріляв позиції підрозділів з гранатометів різних систем та стрілецької зброї поблизу Новотроїцького та поряд з Оріховим.
Повідомляється, що 2 січня внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
Ситуацію на ділянках розведення сил та засобів називають стабільною.