Окупанти 2 рази порушили режим тиші на Донбасі

Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню.

Джерело: вечірнє зведення штабу операції Об’єднаних сил

Деталі: Противник обстріляв позиції підрозділів з гранатометів різних систем та стрілецької зброї поблизу Новотроїцького та поряд з Оріховим.

Повідомляється, що 2 січня внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Ситуацію на ділянках розведення сил та засобів називають стабільною.