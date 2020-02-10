Головні новини неділі і ночі: коронавірус в українця, стрілянина в Мукачеві

В українця, що перебуває на лайнері поблизу Японії, виявили коронавірус, у Мукачеві затримали причетних до стрілянини осіб – новини, які були актуальні 9 лютого.

Про коронавірус в українця

В одного українця на борту лайнера Diamond Princess, що перебуває на карантині біля берегів Японії, виявили коронавірус.

Українця госпіталізували до японської лікарні, де він пробуде щонайменше 14 днів.

Про Мукачево

На Закарпатті в ході спецоперації затримано сім членів злочинного угруповання, які планували встановити контроль над регіоном.

З 9 лютого спільні патрулі працівників Нацгвардії та поліції цілодобово патрулюватимуть вулиці Мукачева.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше чотирьох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що в уряді може з'явитися новий віцепрем'єр, який координуватиме економічний блок, також буде розділено Міністерство ветеранів і окупованих територій.

Представники родин героїв Небесної сотні звернулися до президента Володимира Зеленського, голови ВР Дмитра Разумкова та генпрокурора Руслана Рябошапки щодо ознак реваншу диктатури в Україні.

Міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що Україна проти розведення сил та засобів по всій лінії зіткнення на Донбасі, оскільки це суперечить Мінським домовленностям.

Від китайського коронавірусу померли 907 людей, успішно побороли захворювання 3246 осіб.