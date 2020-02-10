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Главные новости воскресенья и ночи: коронавирус в украинца, стрельба в Мукачево

Понедельник, 10 февраля 2020, 07:00

В украинца, что находится на лайнере вблизи Японии, обнаружили коронавирус, в Мукачево задержали причастных к стрельбе людей – новости, которые были актуальны 9 февраля.

О коронавирусе в украинца

У одного украинца на борту лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у берегов Японии, обнаружили коронавирус.

Украинца госпитализировали в японскую больницу, где он пробудет не менее 14 дней.

О Мукачево

На Закарпатье в ходе спецоперации задержаны семь членов преступной группировки, которые планировали установить контроль над регионом.

С 9 февраля совместные патрули сотрудников Нацгвардии и полиции будут круглосуточно патрулировать улицы Мукачево.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше четырёх тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в правительстве может появиться новый вицепремьер, который будет координировать экономический блок, также будет разделено Министерство ветеранов и оккупированных территорий.

Представители семей героев Небесной сотни обратились к президенту Владимиру Зеленскому, председателю ВР Дмитрию Разумкову и генпрокурору Руслану Рябошапке из-за признаков реванша диктатуры в Украине.

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что Украина против разведения сил и средств по всей линии соприкосновения на Донбассе, поскольку это противоречит Минским договоренностям.

От китайского коронавируса умерли 907 человек, успешно побороли заболевание 3246.

Украинская правда
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