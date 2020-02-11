Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Головні новини понеділка і ночі: коронавірус в українців, арешти на Закарпатті

Вівторок, 11 лютого 2020, 07:00

Небезпечний коронавірус підхопили двоє українців, суд обрав запобіжний захід двом із семи затриманих під час спецоперації на Закарпатті — новини, які були актуальні 10 лютого.

Про коронавірус

Японські фахівці виявили на круїзному лайнері "Diamond Princess" 135 осіб, які заразилися коронавірусом, з них двоє — громадяни України.

Україна направить спеціальний чартерний рейс Київ-Ухань-Київ, який евакуює українців з китайської провінції Хубей, де поширюється коронавірус. Тим, хто не погодиться на карантин, відмовлять в евакуації.

Керівник ВООЗ вважає, що ситуація з коронавірусом може виявитися "верхівкою айсберга" і існує небезпека його швидкого поширення по всьому світу.

Про арешт

Ужгородський міський районний суд визначив запобіжний захід Євгену Дребітку та Ігореві Смоляру - арешт на два місяці з альтернативою застави на суму 315 тисяч гривень.

9 лютого вони чинили озброєний опір правоохоронцям під час спецоперації у справі стрілянини у Мукачеві.

Про Звіробій

Волонтерці Марусі Звіробій обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, тепер на неї мають одягти електронний браслет.

Під час засідання вона заявила, що не змовлялася з Софією Фединою погрожувати президенту Володимиру Зеленському, а що вони закликали його бути обачним.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше чотирьох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Оскар у номінації "Найкращий фільм року" отримала стрічка південнокорейського режисера Пон Чжун Хо "Паразити".

Додаток державних послуг "Дія" за 4 доби завантажили 1 047 403 рази.

Слідчі ДБР спільно з прокурорами Офісу Генпрокурора провели обшуки у центральному апараті Держлісагентства і лісництвах Житомирщини, через незаконну вирубку деревини.

На початок 2020 року кількість зареєстрованих фізосіб-підприємців в Україні становила 1885,9 тисяч осіб — це на 19,8 тисяч більше, ніж на початок 2019 року.

Теми: коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
Усі новини...
Реклама: