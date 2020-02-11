Главные новости понедельника и ночи: коронавирус у украинцев, аресты на Закарпатье

Опасный коронавирус подхватили двое украинцев, суд избрал меру пресечения двум из семи задержанных в ходе спецоперации на Закарпатье — новости, которые были актуальны 10 февраля.

О коронавирусе

Японские специалисты обнаружили на круизном лайнере "Diamond Princess" 135 человек, заразившихся коронавирусом, из них двое – граждане Украины.

Украина направит специальный чартерный рейс Киев-Ухань-Киев, который эвакуирует украинцев из китайской провинции Хубэй, где распространяется коронавирус. Тем, кто не согласится на карантин, откажут в эвакуации.

Руководитель ВОЗ считает, что ситуация с коронавирусом может оказаться "верхушкой айсберга" и существует опасность его быстрого распространения по всему миру.

Об аресте

Ужгородский городской районный суд избрал меру пресечения Евгению Дребитку и Игорю Смоляру - арест на два месяца с альтернативой залога на сумму 315 тысяч гривен.

9 февраля они оказали вооруженное сопротивление правоохранителям в ходе спецоперации по делу стрельбы в Мукачево.

О Зверобой

Волонтерке Маруси Зверобой избрана мера пресечения в виде личного обязательства, теперь на нее должны одеть электронный браслет.

Во время заседания она заявила, что не сговаривалась с Софией Фединой угрожать президенту Владимиру Зеленскому, а что они призывали его быть осторожным.

О телеграм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше четырёх тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Оскар в номинации "Лучший фильм года" получила лента южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты".

Приложение государственных услуг "Дія" за 4 суток загрузили 1 047 403 раза.

Следователи ГБР совместно с прокурорами Офиса Генпрокурора провели обыски в центральном аппарате Гослесагентства и лесничествах Житомирщины, из-за незаконной вырубки древесины.

На начало 2020 года количество зарегистрированных физлиц-предпринимателей в Украине составило 1885,9 тысяч человек — это на 19,8 тысяч больше, чем на начало 2019 года.