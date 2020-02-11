Бородянський не ініціюватиме перегляд мовних квот і закону про мову
Вівторок, 11 лютого 2020, 10:13
Міністерство культури, молоді та спорту не ініціюватиме перегляду мовних квот та закону про мову.
Джерело: інтерв'ю міністра культури Володимира Бородянського "РБК-Україна"
Пряма мова: "Ми не будемо ініціювати перегляд закону про мову".
Деталі: Бородянський також додав, що не вважає за необхідне переглядати мовні квоти, тому міністерство цього теж не ініціюватиме.
Передісторія:
- За президентства Петра Порошенка на радіо й телебаченні були запроваджені квоти для підтримки державної мови. Також Верховна Рада встигла ухвалити закон про мову, згідно з яким українська є обов'язковою для державного сектора та публічної сфери.
- Через гібридну війну Росії проти України та пропагандистську роботу російських каналів в Україні створили Міністерство інформаційної політики, а низку російських ресурсів та соцмереж заборонили.
- Команда президента Володимира Зеленського, який до виборів був переважно російськомовним, заявляла, що мовний закон потрібно скасувати, а мовні квоти для радіо та телебачення – переглянути.
- У 2019 році уряд об’єднав у єдине Міністерство культури, молоді та спорту три відомства – Міністерство культури, Міністерство молоді та спорту, а також Міністерство інформаційної політики.
- У січні президент Володимир Зеленський захотів роз'єднати об'єднані Міністерство економіки, Міністерство культури і Міністерство у справах ветеранів і доручив розробити прем'єр-міністру Олексію Гончаруку "новий підхід".