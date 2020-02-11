Бородянський не ініціюватиме перегляд мовних квот і закону про мову

Міністерство культури, молоді та спорту не ініціюватиме перегляду мовних квот та закону про мову.

Джерело: інтерв'ю міністра культури Володимира Бородянського "РБК-Україна"

Пряма мова: "Ми не будемо ініціювати перегляд закону про мову".

Деталі: Бородянський також додав, що не вважає за необхідне переглядати мовні квоти, тому міністерство цього теж не ініціюватиме.

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