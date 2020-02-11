Бородянський не ініціюватиме перегляд мовних квот і закону про мову

1553 перегляди
Вівторок, 11 лютого 2020, 11:13

Міністерство культури, молоді та спорту не ініціюватиме перегляду мовних квот та закону про мову.

Джерело: інтерв'ю міністра культури Володимира Бородянського "РБК-Україна"

Пряма мова: "Ми не будемо ініціювати перегляд закону про мову".

Деталі: Бородянський також додав, що не вважає за необхідне переглядати мовні квоти, тому міністерство цього теж не ініціюватиме. 

Передісторія:  

  • За президентства Петра Порошенка на радіо й телебаченні були запроваджені квоти для підтримки державної мови. Також Верховна Рада встигла ухвалити закон про мову, згідно з яким українська є обов'язковою для державного сектора та публічної сфери.
  • Через гібридну війну Росії проти України та пропагандистську роботу російських каналів в Україні створили  Міністерство інформаційної політики, а низку російських ресурсів та соцмереж заборонили.
  • Команда президента Володимира Зеленського, який до виборів був переважно російськомовним, заявляла, що мовний закон потрібно скасувати, а мовні квоти для радіо та телебачення – переглянути.
  • У 2019 році уряд об’єднав у єдине Міністерство культури, молоді та спорту три відомства – Міністерство  культури, Міністерство молоді та спорту, а також Міністерство інформаційної політики.
  • У січні президент Володимир Зеленський захотів роз'єднати об'єднані Міністерство економіки, Міністерство культури і Міністерство у справах ветеранів і доручив розробити прем'єр-міністру Олексію Гончаруку "новий підхід".

Теми: Мінкультури мова телебачення


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Бородянський: Заборону на російські соцмережі та медіа продовжать 11 лютого 2020, 10:56
Новий віцепрем'єр і розділення міністерств: Гончарук розповів про можливі зміни 9 лютого 2020, 20:28
Бородянський вважає недоцільним створення окремого Мінспорту 7 лютого 2020, 13:16
Усі новини
Головні новини
Зеленський звільнив Богдана і призначив Єрмака головою ОП
Зеленський про свій Офіс: сто відсотків когось будемо втрачати
Богдан заявив, що тепер "кожен сам за себе"
До підпалу автівки журналістки у Львові може бути причетний поліцейський
Усі новини
Медіа

41 сайт для пошуку безкоштовних фотографій, які ви точно захочете використати

Діти

Липучки замість шнурівок та ще 12 порад з безпеки дітей взимку

здоров'я

Гіпертонія та гіпертонічний криз: симптоми, причини, як лікувати