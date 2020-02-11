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Бородянський не ініціюватиме перегляд мовних квот і закону про мову

Вівторок, 11 лютого 2020, 10:13
Бородянський не ініціюватиме перегляд мовних квот і закону про мову

Міністерство культури, молоді та спорту не ініціюватиме перегляду мовних квот та закону про мову.

Джерело: інтерв'ю міністра культури Володимира Бородянського "РБК-Україна"

Пряма мова: "Ми не будемо ініціювати перегляд закону про мову".

Деталі: Бородянський також додав, що не вважає за необхідне переглядати мовні квоти, тому міністерство цього теж не ініціюватиме. 

Передісторія:  

  • За президентства Петра Порошенка на радіо й телебаченні були запроваджені квоти для підтримки державної мови. Також Верховна Рада встигла ухвалити закон про мову, згідно з яким українська є обов'язковою для державного сектора та публічної сфери.
  • Через гібридну війну Росії проти України та пропагандистську роботу російських каналів в Україні створили  Міністерство інформаційної політики, а низку російських ресурсів та соцмереж заборонили.
  • Команда президента Володимира Зеленського, який до виборів був переважно російськомовним, заявляла, що мовний закон потрібно скасувати, а мовні квоти для радіо та телебачення – переглянути.
  • У 2019 році уряд об’єднав у єдине Міністерство культури, молоді та спорту три відомства – Міністерство  культури, Міністерство молоді та спорту, а також Міністерство інформаційної політики.
  • У січні президент Володимир Зеленський захотів роз'єднати об'єднані Міністерство економіки, Міністерство культури і Міністерство у справах ветеранів і доручив розробити прем'єр-міністру Олексію Гончаруку "новий підхід".

Теми: Мінкультуримователебачення
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