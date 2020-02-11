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Бородянский не будет инициировать пересмотр языковых квот и закона о языке

Вторник, 11 февраля 2020, 10:13
Бородянский не будет инициировать пересмотр языковых квот и закона о языке

Министерство культуры, молодежи и спорта не будет инициировать пересмотр языковых квот и закона о языке.

Источник: интервью министра культуры Владимира Бородянского "РБК-Украина"

Прямая речь: "Мы не будем инициировать пересмотр закона о языке".

Детали: Бородянский также добавил, что не считает необходимым пересматривать языковые квоты, поэтому министерство тоже не будет это инициировать.

Предыстория:

  • При президентстве Петра Порошенко на радио и телевидении были введены квоты для поддержки государственного языка. Также Верховная Рада успела принять закон о языке, согласно которому украинский является обязательным для государственного сектора и публичной сферы.
  • Из-за гибридной войны России против Украины и пропагандистской работы российских каналов в Украине создали Министерство информационной политики, а ряд российских ресурсов и соцсетей запретили.
  • Команда президента Владимира Зеленского, который до выборов был преимущественно русскоязычным, заявляла, что закон о языке нужно отменить, а языковые квоты для радио и телевидения – пересмотреть.
  • В 2019 году правительство объединило в единое Министерство культуры, молодежи и спорта три ведомства – Министерство культуры, Министерство молодежи и спорта, а также Министерство информационной политики.
  • В январе президент Владимир Зеленский захотел разъединить объединенные Министерство экономики, Министерство культуры и Министерство по делам ветеранов и поручил разработать премьер-министру Алексею Гончаруку "новый подход".

Темы: Минкультурыязыктелевидение
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