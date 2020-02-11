Бородянский не будет инициировать пересмотр языковых квот и закона о языке

Министерство культуры, молодежи и спорта не будет инициировать пересмотр языковых квот и закона о языке.

Источник: интервью министра культуры Владимира Бородянского "РБК-Украина"

Прямая речь: "Мы не будем инициировать пересмотр закона о языке".

Детали: Бородянский также добавил, что не считает необходимым пересматривать языковые квоты, поэтому министерство тоже не будет это инициировать.

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