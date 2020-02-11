Справа Шеремета: захист каже про порушення і маніпуляції у головному доказі
Захист музиканта Андрія Антоненка, підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета, каже, що експертиза ходи, яка підтвердила причетність фігурантів справи, проведена із порушенням закону і містить маніпуляції.
Джерело: пресконференція захисту Антоненка
Пряма мова юриста Леоніда Маслова: "Експерт Айван Бірч отримував всі матеріали від поліції і передавав матеріали поліцейським, а не так, як положено по закону робити – обмінюватись з експертною комісією, саме з Інститутом судових експертиз…
Відеофайли передавав для дослідження Бірчу не КНДІСЕ, а такий собі Рибачук Максим Васильович, полковник, начальник відділу міжнародного розшуку осіб департаменту міжнародного поліцейського співробітництва. Він же консультував Бірча, і це прямо написано в експертному висновку. Тому ця особа (Бірч – УП) не може вважатись незалежним експертом".
"Головна маніпуляція, яка зроблена в висновках психологічної експертизи, – те, що експерти-психологи перебрали на себе повноваження робити висновки з біомеханіки…
Такі висновки експерт-психолог робити не може… Їх сертифікати психолога були використані щоб легалізувати пересічну думку, звичайну думку неспеціалістів… Всі психологи кажуть, що не компетентні в цих питаннях".
"Голова експертної комісії Юрій Ірхін був раніше помічений на фальсифікаціях… Захист має докази, що пан Ірхін сфабрикував експертизу на поліграфі, яку він проводив у справі "Ендрю".
Деталі: Захист каже, що основна діяльність британського експерта Айвана Бірча – тренерсто по карате. За словами адвокатів, Бірч не знає української мови, але підписав український текст експертизи.
Що було раніше: Слідство оголосило підозри у справі Шеремета, спираючись на експертизи, які встановила, що вбивці на відеозаписах і підозрювані – одні і ті самі особи. В експертизах щодо двох фігурантів, Андрія Антоненко та Юлії Кузьменко, міститься аналіз їхньої ходи, проведений Авайном Бірчем. Поліція називала його "одним із кращих експертів із Великої Британії".
Знати більше: Детальний розбір справи Шеремета. Всі докази, алібі та відкриті запитання
Що відомо про людей, яких підозрюють у причетності до вбивства Шеремета
Заява УП: Щодо розслідування МВС справи Павла Шеремета
Передісторія:
- Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
- 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.
- За версією слідства, Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто разом із Антоненком, який також фігурує як організатор.
- Суд арештував Кузьменко та Антоненка. Дугарь відправили спочатку під цілодобовий, а потім під нічний домашній арешт.
- Поліція називала мотивом вбивства дестабілізацію ситуації в Україні, однак офіційно в матеріалах справи зазначено, що фігуранти захопились "ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси", намагались вбивством привернути увагу до своїх поглядів.
- Речник МВС в особистій переписці, опублікованій у мережі, натякнув, що до вбивства Шеремета може бути причетне СБУ.
- Усі затримані заперечують свою причетність до злочину. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.
- За словами захисту, на момент вбивства Шеремета Дугарь не була знайома з іншими підозрюваними, а Кузьменко і Антоненко на той час спілкувались лише кілька разів.