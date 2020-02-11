Справа Шеремета: захист каже про порушення і маніпуляції у головному доказі

Захист музиканта Андрія Антоненка, підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета, каже, що експертиза ходи, яка підтвердила причетність фігурантів справи, проведена із порушенням закону і містить маніпуляції.

Джерело: пресконференція захисту Антоненка

Пряма мова юриста Леоніда Маслова: "Експерт Айван Бірч отримував всі матеріали від поліції і передавав матеріали поліцейським, а не так, як положено по закону робити – обмінюватись з експертною комісією, саме з Інститутом судових експертиз…

Відеофайли передавав для дослідження Бірчу не КНДІСЕ, а такий собі Рибачук Максим Васильович, полковник, начальник відділу міжнародного розшуку осіб департаменту міжнародного поліцейського співробітництва. Він же консультував Бірча, і це прямо написано в експертному висновку.

Тому ця особа (Бірч – УП) не може вважатись незалежним експертом".

скріншот: презентація захисту антоненка

скріншот: презентація захисту антоненка

"Головна маніпуляція, яка зроблена в висновках психологічної експертизи, – те, що експерти-психологи перебрали на себе повноваження робити висновки з біомеханіки…

Такі висновки експерт-психолог робити не може… Їх сертифікати психолога були використані щоб легалізувати пересічну думку, звичайну думку неспеціалістів… Всі психологи кажуть, що не компетентні в цих питаннях".

"Голова експертної комісії Юрій Ірхін був раніше помічений на фальсифікаціях… Захист має докази, що пан Ірхін сфабрикував експертизу на поліграфі, яку він проводив у справі "Ендрю".

скріншот: презентація захисту антоненка

СКРІНШОТ: ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЗАХИСТУ АНТОНЕНКА

СКРІНШОТ: ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЗАХИСТУ АНТОНЕНКА

Деталі: Захист каже, що основна діяльність британського експерта Айвана Бірча – тренерсто по карате. За словами адвокатів, Бірч не знає української мови, але підписав український текст експертизи.

Крім того, захист стверджує, що у книжці, на яку посилався екпсерт, вказано, що хода особи не є унікальною, і не існує жодних наукових теорій, за якими можна відрізнити одну особу він іншої на основі ходи.

СКРІНШОТ: ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЗАХИСТУ АНТОНЕНКА

Що було раніше: Слідство оголосило підозри у справі Шеремета, спираючись на експертизи, які встановила, що вбивці на відеозаписах і підозрювані – одні і ті самі особи. В експертизах щодо двох фігурантів, Андрія Антоненко та Юлії Кузьменко, міститься аналіз їхньої ходи, проведений Авайном Бірчем. Поліція називала його "одним із кращих експертів із Великої Британії".

Знати більше: Детальний розбір справи Шеремета. Всі докази, алібі та відкриті запитання

Що відомо про людей, яких підозрюють у причетності до вбивства Шеремета

Заява УП: Щодо розслідування МВС справи Павла Шеремета

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