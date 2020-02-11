Дело Шеремета: защита говорит о нарушениях и манипуляции в главном доказательстве
Защита музыканта Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета, говорит, что экспертиза ходы, которая подтвердила причастность фигурантов дела, проведена с нарушением закона и содержит манипуляции.
Источник: пресс-конференция защиты Антоненко
Прямая речь юриста Леонида Маслова: "Эксперт Айван Бирч получал все материалы от полиции и передавал материалы полицейским, а не так, как положено по закону делать – обмениваться с экспертной комиссией, именно с Институтом судебных экспертиз...
Видеофайлы передавал для исследования Бирчу не КНДИСЭ, а некий Рыбачук Максим Васильевич, полковник, начальник отдела международного розыска лиц департамента международного полицейского сотрудничества. Он консультировал Бирча, и это прямо написано в экспертном заключении. Поэтому это лицо (Бирч – УП) не может считаться независимым экспертом".
"Главная манипуляция, которая сделана в выводах психологической экспертизы, – то, что эксперты-психологи взяли на себя полномочия делать выводы по биомеханике...
Такие выводы эксперт-психолог делать не может... Их сертификаты психолога были использованы чтобы легализовать рядовое мнение, обычное мнение неспециалистов... Все психологи говорят, что некомпетентны в этих вопросах".
"Председатель экспертной комиссии Юрий Ирхин был ранее замечен на фальсификациях... Защита располагает доказательствами, что господин Ирхин сфабриковал экспертизу на полиграфе, которую он проводил по делу "Эндрю".
Детали: Защита говорит, что основная деятельность британского эксперта Айвана Бирча – тренерсто по каратэ. По словам адвокатов, Бирч не знает украинского языка, но подписал украинский текст экспертизы.
Кроме того, защита утверждает, что в книге, на которую ссылался екпсерт, указано, что походка человека не является уникальной, и не существует никаких научных теорий, по которым можно отличить одного человека он другого на основании походки.
Что было раньше: Следствие объявило подозрения по делу Шеремета, опираясь на экспертизы, которые установили, что убийцы на видеозаписях и подозреваемые – одни и те же лица. В экспертизах по двум фигурантам, Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко, содержится анализ их походки, проведенный Авайном Бирч. Полиция называла его "одним из лучших экспертов из Великобритании".
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Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета
Заявление УП: О расследования МВД дела Павла Шеремета
Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
- По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко, который также фигурирует как организатор.
- Суд арестовал Кузьменко и Антоненко. Дугарь отправили сначала под круглосуточный, а затем под ночной домашний арест.
- Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись "ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы", пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.
- Пресс-секретарь МВД в личной переписке, опубликованной в сети, намекнул, что к убийству Шеремета может быть причастно СБУ.
- Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.
- По словам защиты, в момент убийства Шеремета Дугарь не была знакома с другими подозреваемыми, а Кузьменко и Антоненко в то время общались всего несколько раз.