Дело Шеремета: защита говорит о нарушениях и манипуляции в главном доказательстве

Защита музыканта Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета, говорит, что экспертиза ходы, которая подтвердила причастность фигурантов дела, проведена с нарушением закона и содержит манипуляции.

Источник: пресс-конференция защиты Антоненко

Прямая речь юриста Леонида Маслова: "Эксперт Айван Бирч получал все материалы от полиции и передавал материалы полицейским, а не так, как положено по закону делать – обмениваться с экспертной комиссией, именно с Институтом судебных экспертиз...

Видеофайлы передавал для исследования Бирчу не КНДИСЭ, а некий Рыбачук Максим Васильевич, полковник, начальник отдела международного розыска лиц департамента международного полицейского сотрудничества. Он консультировал Бирча, и это прямо написано в экспертном заключении.

Поэтому это лицо (Бирч – УП) не может считаться независимым экспертом".

Скриншот: ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗАЩИТЫ АНТОНЕНКО

Скриншот: ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗАЩИТЫ АНТОНЕНКО

"Главная манипуляция, которая сделана в выводах психологической экспертизы, – то, что эксперты-психологи взяли на себя полномочия делать выводы по биомеханике...

Такие выводы эксперт-психолог делать не может... Их сертификаты психолога были использованы чтобы легализовать рядовое мнение, обычное мнение неспециалистов... Все психологи говорят, что некомпетентны в этих вопросах".

"Председатель экспертной комиссии Юрий Ирхин был ранее замечен на фальсификациях... Защита располагает доказательствами, что господин Ирхин сфабриковал экспертизу на полиграфе, которую он проводил по делу "Эндрю".

Скриншот: ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗАЩИТЫ АНТОНЕНКО

Скриншот: ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗАЩИТЫ АНТОНЕНКО

Скриншот: ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗАЩИТЫ АНТОНЕНКО

Детали: Защита говорит, что основная деятельность британского эксперта Айвана Бирча – тренерсто по каратэ. По словам адвокатов, Бирч не знает украинского языка, но подписал украинский текст экспертизы.

Кроме того, защита утверждает, что в книге, на которую ссылался екпсерт, указано, что походка человека не является уникальной, и не существует никаких научных теорий, по которым можно отличить одного человека он другого на основании походки.

Скриншот: ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗАЩИТЫ АНТОНЕНКО

Что было раньше: Следствие объявило подозрения по делу Шеремета, опираясь на экспертизы, которые установили, что убийцы на видеозаписях и подозреваемые – одни и те же лица. В экспертизах по двум фигурантам, Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко, содержится анализ их походки, проведенный Авайном Бирч. Полиция называла его "одним из лучших экспертов из Великобритании".

Знать больше: Детальный разбор дела Шеремета. Все доказательства, алиби и открытые вопросы

Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

Заявление УП: О расследования МВД дела Павла Шеремета

Предыстория: