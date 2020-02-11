Дело Шеремета: медсестре Дугарь назначили экспертизу почерка и психического состояния
Следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета назначило почерковедческую и психиатрическую экспертизы относительно подозреваемой медсестры Яны Дугарь.
Источник: адвокат Виталий Коломиец в facebook, комментарий спикера Министерства внутренних дел Артема Шевченко "Украинской правде"
Прямая речь адвоката: "Ни постановления о назначении психиатрической, ни почерковедческой экспертиз нам не предоставили. Мы, как сторона защиты, не можем принять решение о своем участии или неучастие в этих процессуальных действиях ".
Прямая речь спикера МВД: "Надо провести комплекс следственных действий. Они проводятся".
Детали: Адвокат Дугарь говорит, что постановления об отобрании образцов почерка не могут быть удовлетворены из-за их несоответствия статьи закона, на который ссылается следователь.
Защита добавил, что ждет "соответствующие решения, оформленные должным образом".
УП попросила пресс-секретаря МВД уточнить, какие именно следственные действия требуют почерковедческой и психиатрической экспертиз. Он ответил, что "комплекс различных".
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Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета
Заявление УП: О расследования МВД дела Павла Шеремета
Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
- По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко, который также фигурирует как организатор.
- Суд арестовал Кузьменко и Антоненко. Дугарь отправили сначала под круглосуточный, а затем под ночной домашний арест.
- Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись "ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы", пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.
- Пресс-секретарь МВД в личной переписке, опубликованной в сети, намекнул, что к убийству Шеремета может быть причастно СБУ.
- Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.
- По словам защиты, в момент убийства Шеремета Дугарь не была знакома с другими подозреваемыми, а Кузьменко и Антоненко в то время общалисьвсего несколько раз.