Дело Шеремета: медсестре Дугарь назначили экспертизу почерка и психического состояния

Следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета назначило почерковедческую и психиатрическую экспертизы относительно подозреваемой медсестры Яны Дугарь.

Источник: адвокат Виталий Коломиец в facebook, комментарий спикера Министерства внутренних дел Артема Шевченко "Украинской правде"

Прямая речь адвоката: "Ни постановления о назначении психиатрической, ни почерковедческой экспертиз нам не предоставили. Мы, как сторона защиты, не можем принять решение о своем участии или неучастие в этих процессуальных действиях ".

Прямая речь спикера МВД: "Надо провести комплекс следственных действий. Они проводятся".

Детали: Адвокат Дугарь говорит, что постановления об отобрании образцов почерка не могут быть удовлетворены из-за их несоответствия статьи закона, на который ссылается следователь.

Защита добавил, что ждет "соответствующие решения, оформленные должным образом".

УП попросила пресс-секретаря МВД уточнить, какие именно следственные действия требуют почерковедческой и психиатрической экспертиз. Он ответил, что "комплекс различных".

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