Дело Шеремета: медсестре Дугарь назначили экспертизу почерка и психического состояния

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Вторник, 11 февраля 2020, 15:46

Следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета назначило почерковедческую и психиатрическую экспертизы относительно подозреваемой медсестры Яны Дугарь.

Источник: адвокат Виталий Коломиец в facebook, комментарий спикера Министерства внутренних дел Артема Шевченко "Украинской правде"

Прямая речь адвоката: "Ни постановления о назначении психиатрической, ни почерковедческой экспертиз нам не предоставили. Мы, как сторона защиты, не можем принять решение о своем участии или неучастие в этих процессуальных действиях ".

Прямая речь спикера МВД: "Надо провести комплекс следственных действий. Они проводятся".

Детали: Адвокат Дугарь говорит, что постановления об отобрании образцов почерка не могут быть удовлетворены из-за их несоответствия статьи закона, на который ссылается следователь.

Защита добавил, что ждет "соответствующие решения, оформленные должным образом".

УП попросила пресс-секретаря МВД уточнить, какие именно следственные действия требуют почерковедческой и психиатрической экспертиз. Он ответил, что "комплекс различных".

Знать больше: Детальный разбор дела Шеремета. Все доказательства, алиби и открытые вопросы

Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

Заявление УП: О расследования МВД дела Павла Шеремета

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
  • По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко, который также фигурирует как организатор.
  • Суд арестовал Кузьменко и АнтоненкоДугарь отправили сначала под круглосуточный, а затем под ночной домашний арест.
  • Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись "ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы", пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.
  • Пресс-секретарь МВД в личной переписке, опубликованной в сети, намекнул, что к убийству Шеремета может быть причастно СБУ.
  • Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.
  • По словам защиты, в момент убийства Шеремета Дугарь не была знакома с другими подозреваемыми, а Кузьменко и Антоненко в то время общалисьвсего несколько раз.

Соня Лукашова, УП
Темы: Дело Шеремета


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