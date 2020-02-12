Справа Шеремета: поліція каже про маніпуляції у словах захисту Дугарь

Національна поліція каже, що окремі заяви захисту медсестри Яни Дугарь, підозрюваної у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, не відповідають дійсності.

Джерело: Національна поліція України у facebook, коментар адвоката Віталія Коломійця "Українській правді"

Деталі: Поліція стверджує, що знайшла 5 випадків, коли захист під час судів та інтерв’ю повідомляв неправдиву інформацію нібито вдаючись "до маніпуляції для створення, зокрема, багаторівневого алібі підозрюваної".

Перший випадок: Адвокат під час засідання суду заявив, що відео для експертизи ходи Дугарь датовані 11 липня 2019 року (11.07.2019), коли дівчина перебувала за кордоном.

Поліція стверджує, що запис насправді датований 7 листопада 2019 року (11.07.2019), коли підозрювана була в Україні. Нібито камера фіксувала час не у форматі день-місяць-рік, а у форматі місяць-день-рік.

Позиція захисту: Дата порівняльного відео 11.07.2019 вказана безпосередньо в тексті т.з. "експертизи ходи".

Другий випадок: Адвокати Дугарь заявляли, що вона не могла здійснювати розвідку для вбивства в Києві 15 та 18 липня 2016 року, оскільки в цей час не була у відпустці і не могла покинути місце проходження служби.

Водночас, за інформацією поліції Дугарь у 2019 році "без проблем та офіційних дозволів" неодноразово залишала місце служби.

Поліція встановила 22 доби самовільного залишення служби у минулому році. За цей час Дугарь виїжджала до Києва, Львова, Кіровоградської та Миколаївської області.

До того ж у телефонній розмові вона нібито розповідала, що її до Львова "просто так відпустили".

Позиція захисту: Порядок проходження служби Яною в 2019 році немає жодного відношення до подій 2016 року. Дати зазначені слідством, як "самовільне залишення служби", припадають на вихідні, святкові, та дати офіційної відпустки.

Крім цього слідчі і прокурори, як показали судові засідання, не орієнтуються в порядку проходження служби і не знають зокрема, що згідно ст. 10-1 ЗУ "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців" додатково до відпустки надається до двох днів на дорогу.

В судах під присягою допитані 5 свідків з числа поранених, які пред'явили відповідні документи про лікування в липні 2016 в 66му госпіталі в зоні АТО та медсестри, які в ці дати заступали на чергування з Яною Дугарь

Третій випадок: Поліція каже, що в одному з інтерв’ю Дугарь сказала неправду про свій перший візит до Києва, який нібито відбувся лише у березні 2017 року. Але на особистій сторінці дівчини у соцмережі слідчі виявили її фото на столичному Майдані незалежності, датоване 2012 роком.

Четвертий випадок: Нещодавно адвокати заявили про непричетність Дугарь про злочину, пославшись на дослідження з поліграфом. "Детектор брехні" нібито підтвердив, що медсестра не здійснювала будь-якого стеження за місцем пересування Шеремета та не обговорювала з іншим підозрюваним Андрієм Антоненком підготовку до вбивства.

Поліція каже, що "невідоме дослідження із використанням невідомого поліграфа, невідомо ким призначене і невідомо ким проведене не дає відповідей на питання, які цікавлять офіційне слідство".

Так, правоохоронці підозрюють Дугарь виключно у "фотофіксації наявності камер спостереження" біля місця злочину, а не у стеженні за Шереметом.

Позиція захисту: Твердження про "фотографування камери" є "притягнутим за вуха".

П'ятий випадок: Адвокати і підозрювана стверджують, що вона не схожа на дівчину-розвідницю на записах камер. Поліція запевняє, що висновок експертів підтверджує: жінка на відео – це Яна Дугарь.

Експерти встановили збіг наступних загальних та окремих ознак: форма та ступінь нахилу лоба, форма перенісся, форма верхньої губи, форма контуру вільного краю правої (видимої) частини червоної кайми верхньої губ, форма підборіддя, довжина носа.

Позиція захисту: Яна Дугарь виявилася вищою на 10 см за т.з. "розвідницю"... Раніше були спростовані портретна експертиза як через наявність в Яни тату на руках і ногах так і через очевидні маніпуляції з порівнянням.

Захист Яни Дугарь пообіцяв окремо спростувати інші заяви поліції.

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