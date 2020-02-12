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Дело Шеремета: полиция говорит о манипуляциях в словах защиты Дугарь

Среда, 12 февраля 2020, 11:48
Дело Шеремета: полиция говорит о манипуляциях в словах защиты Дугарь

Национальная полиция говорит, что отдельные заявления защиты медсестры Яны Дугарь, подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, не соответствуют действительности.

Источник: Национальная полиция Украина в facebook, комментарий адвоката Виталия Коломийца "Украинской правде"

Детали: Полиция утверждает, что нашла 4 случая, когда защита во время судов и интервью сообщал ложную информацию, якобы прибегая "к манипуляции для создания, в частности, многоуровневого алиби подозреваемого".

Первый случай: Адвокат во время заседания суда заявил, что видео экспертизы ходы Дугар датированы 11 июля 2019 года (11.07.2019), когда девушка находилась за границей.

Полиция утверждает, что запись на самом деле датирована 7 ноября 2019 года (11.07.2019), когда подозреваемая была в Украине. Якобы камера фиксировала время не в формате день-месяц-год, а в формате месяц-день-год.

Позиция защиты: Дата сравнительного видео 11.07.2019 указана непосредственно в тексте т.н. "экспертизы походки".

Второй случай: Адвокаты Дугар заявляли, что она не могла осуществлять разведку для убийства в Киеве 15 и 18 июля 2016 года, поскольку в это время не была в отпуске и не могла покинуть место прохождения службы.

В то же время, по информации полиции Дугарь в 2019 году "без проблем и официальных разрешений" неоднократно покидала место службы.

Полиция установила 22 суток самовольного оставления службы в прошлом году. За это время Дугар выезжала в Киев, Львов, Кировоградскую и Николаевскую области.

 

К тому же в телефонном разговоре она якобы рассказывала, что ее во Львов "просто так отпустили".

Позиция защиты: Порядок прохождения службы Яной в 2019 году не имеет никакого отношения к событиям 2016 года. Даты указанные следствием, как "самовольное оставление службы", приходятся на выходные, и даты официального отпуска.

Кроме этого следователи и прокуроры, как показали судебные заседания, не ориентируются в порядке прохождения службы и не знают в частности, что согласно ст. 10-1 ЗУ "О социальной и правовой защите военнослужащих" дополнительно к отпуску предоставляется до двух дней на дорогу.

Третий случай: Полиция говорит, что в одном из интервью Дугар сказала неправду о своем первом визите в Киев, который якобы состоялся только в марте 2017 года. Но на личной странице девушки в соцсети следователи обнаружили ее фото на столичном Майдане Незалежности, датированное 2012 годом.

 

Четвертый случай: Недавно адвокаты заявили о непричастности Дугарь к совершению преступления, сославшись на исследования с полиграфом. "Детектор лжи" якобы подтвердил, что медсестра не осуществляла никакого слежения за местом передвижения Шеремета и не обсуждала с другим подозреваемым Андреем Антоненко подготовку к убийству.

Полиция говорит, что "неизвестное исследования с использованием неизвестного полиграфа, неизвестно кем назначено и неизвестно кем проведено не дает ответов на вопросы, которые интересуют официальное следствие".

Так, правоохранители подозревают Дугар исключительно в "фотофиксации наличии камер наблюдения" у места преступления, а не в слежке за Шереметом.

Позиция защиты: Утверждение о "фотографировании камер" является "притянутым за уши".

Пятый случай: Адвокаты и подозреваемая утверждают, что она не похожа на девушку-разведчицу на записях камер. Полиция уверяет, что заключение экспертов подтверждает: женщина на видео – это Яна Дугар.

Эксперты установили совпадение следующих общих и частных признаков: форма и степень наклона лба, форма переносицы, форма верхней губы, форма контура свободного края правой (видимой) части красной каймы верхней губ, форма подбородка, длина носа.

Позиция защиты: Яна Дугар оказалась выше на 10 см т.н. "разведчицы" ... Раньше были опровергнуты портретная экспертиза как из-за наличия у Яны тату на руках и ногах так и из-за очевидных манипуляции со сравнением.

Защита Яны Дугар пообещал отдельно опровергнуть другие заявления полиции.

Знать больше: Детальный разбор дела Шеремета. Все доказательства, алиби и открытые вопросы

Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

Заявление УП: О расследования МВД дела Павла Шеремета

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
  • По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко, который также фигурирует как организатор.
  • Суд арестовал Кузьменко и АнтоненкоДугарь отправили сначала под круглосуточный, а затем под ночной домашний арест.
  • Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись "ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы", пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.
  • Пресс-секретарь МВД в личной переписке, опубликованной в сети, намекнул, что к убийству Шеремета может быть причастно СБУ.
  • Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.
  • По словам защиты, в момент убийства Шеремета Дугарь не была знакома с другими подозреваемыми, а Кузьменко и Антоненко в то время общались всего несколько раз.

Украинская правда
Темы: Дело Шереметаполиция
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