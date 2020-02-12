Дело Шеремета: полиция говорит о манипуляциях в словах защиты Дугарь

Национальная полиция говорит, что отдельные заявления защиты медсестры Яны Дугарь, подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, не соответствуют действительности.

Источник: Национальная полиция Украина в facebook, комментарий адвоката Виталия Коломийца "Украинской правде"

Детали: Полиция утверждает, что нашла 4 случая, когда защита во время судов и интервью сообщал ложную информацию, якобы прибегая "к манипуляции для создания, в частности, многоуровневого алиби подозреваемого".

Первый случай: Адвокат во время заседания суда заявил, что видео экспертизы ходы Дугар датированы 11 июля 2019 года (11.07.2019), когда девушка находилась за границей.

Полиция утверждает, что запись на самом деле датирована 7 ноября 2019 года (11.07.2019), когда подозреваемая была в Украине. Якобы камера фиксировала время не в формате день-месяц-год, а в формате месяц-день-год.

Позиция защиты: Дата сравнительного видео 11.07.2019 указана непосредственно в тексте т.н. "экспертизы походки".

Второй случай: Адвокаты Дугар заявляли, что она не могла осуществлять разведку для убийства в Киеве 15 и 18 июля 2016 года, поскольку в это время не была в отпуске и не могла покинуть место прохождения службы.

В то же время, по информации полиции Дугарь в 2019 году "без проблем и официальных разрешений" неоднократно покидала место службы.

Полиция установила 22 суток самовольного оставления службы в прошлом году. За это время Дугар выезжала в Киев, Львов, Кировоградскую и Николаевскую области.

К тому же в телефонном разговоре она якобы рассказывала, что ее во Львов "просто так отпустили".

Позиция защиты: Порядок прохождения службы Яной в 2019 году не имеет никакого отношения к событиям 2016 года. Даты указанные следствием, как "самовольное оставление службы", приходятся на выходные, и даты официального отпуска.

Кроме этого следователи и прокуроры, как показали судебные заседания, не ориентируются в порядке прохождения службы и не знают в частности, что согласно ст. 10-1 ЗУ "О социальной и правовой защите военнослужащих" дополнительно к отпуску предоставляется до двух дней на дорогу.

Третий случай: Полиция говорит, что в одном из интервью Дугар сказала неправду о своем первом визите в Киев, который якобы состоялся только в марте 2017 года. Но на личной странице девушки в соцсети следователи обнаружили ее фото на столичном Майдане Незалежности, датированное 2012 годом.

Четвертый случай: Недавно адвокаты заявили о непричастности Дугарь к совершению преступления, сославшись на исследования с полиграфом. "Детектор лжи" якобы подтвердил, что медсестра не осуществляла никакого слежения за местом передвижения Шеремета и не обсуждала с другим подозреваемым Андреем Антоненко подготовку к убийству.

Полиция говорит, что "неизвестное исследования с использованием неизвестного полиграфа, неизвестно кем назначено и неизвестно кем проведено не дает ответов на вопросы, которые интересуют официальное следствие".

Так, правоохранители подозревают Дугар исключительно в "фотофиксации наличии камер наблюдения" у места преступления, а не в слежке за Шереметом.

Позиция защиты: Утверждение о "фотографировании камер" является "притянутым за уши".

Защита Яны Дугар пообещал отдельно опровергнуть другие заявления полиции.

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Заявление УП: О расследования МВД дела Павла Шеремета

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