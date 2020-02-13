Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Головні новини середи і ночі: Порошенко про Єрмака, Єрмак про воду в Крим

Четвер, 13 лютого 2020, 07:00

Порошенко про призначення Єрмака: Шило на мило і поганий знак, Єрмак про воду в Крим: Це особиста думка Арахамії— новини, які були актуальні 12 лютого.

Про Порошенка

Колишній президент Петро Порошенко вважає, що зміна голови Офісу президента з Андрія Богдана на Андрія Єрмака посилить рух до капітуляції України перед Росією.

Про Єрмака

Новопризначений голова ОП Єрмак заявив, що питання подачі Україною води в окупований Росією Крим на переговорах ніколи не піднімалося.

Вчора Арахамія заявив, що погодився би пустити воду в анексований Крим в обмін на поступки з боку Путіна по Донбасу.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше чотирьох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Народний депутат від "Європейської солідарності" Софія Федина отримала в Державному бюро розслідувань повідомлення про підозру у погрозах президенту Володимиру Зеленському.

З Facebook і Instagram видалили більше сотні антиукраїнських акаунтів, які вели розвідслужби Росії.

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов з вимогою заборонити вживання слова "слуга" у назві партії.

Колишній віцепрезидент США Джо Байден зайняв лише п’яте місце на праймеріз у Нью-Гемпширі — це вже другий його провальний результат у президентській кампанії.

Компанія, яка вираховувала у співробітників гроші з зарплати за перерви на куріння, виграла справу у вищому суді Іспанії.

Новопризначений заступник директорки Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков неодноразово представляв інтереси президента-втікача Віктора Януковича у суді. Відповідне підтвердження цього (аудіо та документи) оприлюднили журналісти.

Від китайського коронавірусу Covid-19 померла 1 361 особа. У той же час успішно завершили лікування 5 905 людей.

Українська правда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Останні новини
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
Усі новини...
Реклама: