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Новини 17 лютого: Бірюков та військові, Богдан на пляжі, закон проти агресії РФ

Понеділок, 17 лютого 2020, 20:00
Новини 17 лютого: Бірюков та військові, Богдан на пляжі, закон проти агресії РФ

Ексрадник Порошенка назвав військових "ублюдками", Богдан після звільнення з ОП: Друзі, дуже скучаю за вами, не сплю, не їм, у Раду подали закон про подолання наслідків російської збройної агресії – актуальні новини 17 лютого.

Про Бірюкова

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко запропонував посилити відповідальність за образу військовослужбовців — напередодні ексрадник Порошенка Юрій Бірюков назвав "ублюдками" усіх військових, які проголосували за Зеленського.

Пізніше Бірюков вибачився за свій пост у соцмережі.

Про Богдана

Андрій Богдан після звільнення з посади голови Офісу президента натякнув, що тепер він робить те, що йому подобається, і опублікував фотографію, на якій він у пляжному одязі позує біля напису "Seychelles".

Про збройну агресію РФ

Проєкт закону від представників фракцій "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Батьківщина" і "Голос" передбачає створення Національного агентства з питань подолання наслідків збройної агресії Росії.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше чотирьох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

На борт літака, який евакуюватиме українців з епіцентру розповсюдження коронавірусу Covid-19, китайського міста Ухань, не пускатимуть людей з симптомами ГРВІ.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав народних депутатів припинити відволікатися на робочому місці на власні справи, їжу та телефони.

Вітання "Слава Україні!" в армії збережуть наказом Міноборони.

Один із лідерів "Опозиційної платформи" Вадим Рабінович пропонує Верховній Раді сформувати делегацію для участі у травневому параді у Москві з нагоди 75-річчя перемоги у Другій світовій війні.

Українська правда

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