Новости 17 февраля: Бирюков и военные, Богдан на пляже, закон против агрессии РФ

Экс-советник Порошенко назвал военных "ублюдками", Богдан после увольнения из ОП: Друзья, очень скучаю за вами, не сплю, не ем, в Раду подали закон о преодолении последствий российской вооруженной агрессии– актуальные новости 17 февраля.

О Бирюкове

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко предложил усилить ответственность за оскорбление военнослужащих — накануне экс-советник Порошенко Юрий Бирюков назвал "ублюдками" всех военных, которые проголосовали за Зеленского.

Позже Бирюков извинился за свой пост в соцсети.

О Богдане

Андрей Богдан после освобождения с должности главы Офиса президента намекнул, что теперь он делает то, что ему нравится, и опубликовал фотографию, на которой он в пляжной одежде позирует возле надписи "Seychelles".

О вооруженной агрессии РФ

Проект закона от представителей фракций "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" предусматривает создание Национального агентства по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии России.

О телеграм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше четырёх тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

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